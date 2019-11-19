【逃犯條例】張炳良：可考慮特赦　贊成設獨立調查委會

反修例風波愈演愈烈，多間大學成為戰場。為解決近日的政治紛爭，不少人提出特赦示威者，包括前立法會主席曾鈺成。前運輸及房屋局局長、前教育學院校長張炳良今日﹙19日﹚表示，若視特赦為社會大和解的方法，「原則上可慢慢思考」，但要平衡會否對司法程序構成不必要的衝擊。 張炳良又形容，社會已到達臨界點，認為需全面檢討過去數月發生的事情，贊成設獨立調查委員會處理。至於理大內的情況，他相信現時校內的學生對局面有「相當壞嘅睇法」，但認為示威者留於校內並不能解決問題，離開才有助解決當前情況。

張炳良表示，若視特赦為社會大和解的方法，認為｢原則上未尚唔可以慢慢思考｣。（黃偉倫攝）

張炳良表示，近日在不同大學發生的事情，令從事高等教育的人士感到焦躁。他表示，理大現時仍有不少示威者留守，相信他們對局面有「相當壞嘅睇法」，但問題並非留於校內就可解決，相信社會已聆聽到其聲音，認為離開校園有助解決問題，令社會正視需要解決的問題，期望有和平的方法解決現時局面。

張：社會「大高燒」

張炳良形容，現時社會已到達臨界點，需全面檢討，認為需要設立獨立調查委員會，社會亦需要時間、空間重新出發。他又表示，希望社會只如發了一場大高燒，將問題顯現，之後再解決，不過社會不能在毫無互信，存有仇恨的情況下解決問題，認為政治問題需由政治解決，政府對此責無旁貸，社會需深思事件起因。

+ 4 + 3 + 2

至於特赦示威者方面，張炳良表示，有不少人提出相關做法，但需小心處理，例如終審法院前首席大法官李國能曾提出，要考慮司法上的公正性、程序性。不過張認為，若視特赦為社會大和解的方式，以及考慮涉案人士的年紀、參與程度及行為等，認為特赦在「原則上未嘗唔可以慢慢思考」，但要小心平衡會否對司法程序構成不必要的衝擊。

張炳良指社會關心副學位的未來去向，自資專上院校委員會稍後亦會檢討。（資料圖片／高仲明攝）

張炳良現時為自資專上院校委員會主席，該會今天召開會議。他表示，委員會將檢討專上學院條例，該條例於1960年代訂立，有修改的急切，希望之後全港的自資院校，有統一的規管框架，符合當今國際上院校的架構、管治水平。他表示，現時未有就修定條例設時間表，不過即將展開檢討，會諮詢教育界、家長及其他持份者，期望明年上半年，可提出確實的修改內容。

另外，今年的《施政報告》提到，推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」。張炳良表示，教育局今日聽取了委員會的建議，之後局方會將具體建議提交到立法會。此外，張指社會關心副學位的未來去向，委員會稍後亦會檢討。