【理大衝突】44人分3案東區提堂　涉在拔萃女書院尖沙咀等地暴動

反修例抗警暴示威持續，繼早前中大衝突後，有示威者再以理工大學為基地與警方對抗，而警方自本星期日（17日）起一直包圍理工大學，並要求大學內示威者投降。有網民星期一（18日）發起黎明拯救行動試圖反包圍警方，在油尖旺區爆發激烈衝突，逾200多人被捕。多人被控暴動、藏有攻擊性武器等罪，其中44人分三案今日（20日）在東區法院提堂。各案件分別押後，以便警方繼續調查，期間各被告可保釋外出，除個別例子獲豁免外，其他所有被告需要遵守宵禁令、禁足令和不得離開香港。

示威者再與警方於彌敦道與佐敦道交界對峙。（黃偉倫攝）

在東區提堂的44名被告，均涉及本周一（18日）在油尖旺一帶的示威，被拘捕後一直由警方監管至今日上庭。各人暫時均無須答辯，裁判官將各案件分別押後再行處理，以待警方進一步調查。

44名被告共分3案提告：

第一單案件共涉及9名被告，年齡介乎17至26歲；他們均被控一項暴動罪，被指在拔萃女書院外附近參與暴動，另有兩人被控管有攻擊性武器罪，其中被告梁嘉星，被指藏有剪刀及打火機燃料；另一被告詹隆享，被指藏有士巴拿及六角匙等工具。除未出院的兩名被告，須在下周一或以前上庭外，其餘被告的案件押後至2月12日再提訊。各被告准以1千至5千元保釋外出，另第3及6被告外，各被告須守宵禁令及禁足令。

第二單案件共涉及15名被告，年齡介乎17至27歲；他們均被控一項暴動罪，指他們在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。眾被告的案件押後至3月5日再提訊，並次以1千至5千元保釋外出，須守禁足令。

第三單案件共涉及20名被告，年齡介乎16至44歲；他們均被控一項暴動罪，被指在厚福街參與暴動，另有兩人被加控管有攻擊性武器作非法用途，分別指他們藏有打火機、油漆罐，另一被告被指藏伸縮棍。

法庭批准本案押後至明年2月14日。在案件押後期間，除第17、20被告外，其他人可保釋外出；所有被告需交出5000元保釋金；各人需定時報到、禁足一帶，不准離港。除第4、16被告因工作關係而獲得相應的減免外，其餘被告需要遵守宵禁令。第17和20被告由於尚在醫院留醫，因此押後至下周一（25日）再處理，其間交警方看管。禁足範圍包括：漆咸道南、金馬倫道、彌敦道、柯士甸道。

裁判官認為要開庭至9時並不理想

當案件正式開庭時已屆接近晚上九時，負責審理本案的主任裁判官錢禮開首時亦明言控方表現極不理想（undesirable)，斥其拘捕並扣留各名被告48小時後仍未準備好文件，但又在最後一刻決定將所有被告提堂，浪費法庭和各名代表律師時間；檢控官則連聲向錢官道歉。

案件編號：ESCC 2589-2591/2019