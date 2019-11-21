【理大衝突】80男女涉4案西九法院提堂　多名醫護及學生被控

反修例風波愈演愈烈，周日起有示威者被警方圍困理工大學，大批市民連日前往營救，油尖旺區爆發激烈衝突。警方前晚（18日）在油麻地推進時拘捕多人，80名男女被控暴動，今（20日）分成4案於西九龍裁判法院提堂。

11月18日油麻地一帶有多處發生衝突。(資料圖片)

80名被告年齡介乎16至41歲，其中42名為學生，另有數人是醫護人員。所有被告平均分成4宗案件處理，全被控以一項暴動罪，指他們於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人參與暴動。惟涉案人士眾，法庭至晚上9時多，署理總裁判官蘇惠德先在3號庭才開始處理其中兩宗案件。

被告包括見習工程師

其中一單涉及一名見習工程師及一名測量師助理的案件(WKCC 4320/19)，法庭應控方要求押後至3月11日下午再訊，所有被告獲准以5000元保釋，期間不准離港，須交出旅遊證件，並遵守11時至7時的宵禁令。另外，被告須守禁足令，範圍涉旺角、油麻地、佐敦一帶，每周報到一次及居於報稱地址。

另兩案則由主任裁判官羅德泉近10時於1號庭開始處理。

其中一宗被告中有一名老師的案件(WKCC4319/2019)，案中的第13及第17名被告因留醫延至下周一應訊，其餘被告暫毋須答辯。案件押後至明年3月11日上午再訊，以待警方再作調查及搜證。所有被告獲准以1千至5千元保釋，期間不准離港，須交出旅遊證件、每周報告1次及居於報稱地址，並遵守11時至7時的宵禁令。另外，被告須守禁足令，範圍涉旺角、油麻地、佐敦一帶。

其中一案20被告14人為學生

其中一宗涉及14名學生的案件(WKCC4321/2019)，其中第5、8、10、16、20被告因留醫延至下周一再訊，其餘被告暫毋須答辯，案件應控方要求押後至明年3月19日再訊。所有被告獲准以1千至5千元保釋，期間不准離港，須交出旅遊證件、每周報告1次及居於報稱地址，並遵守11時至7時的宵禁令。另外，被告須守禁足令，範圍涉旺角、油麻地、佐敦一帶。

最後一宗涉及多名醫護人員的案件(WKCC4322/2019)，案中第2、3、5、9、19名被告因留醫延至下周一再訊，其餘被告暫毋須答辯。案件押後至明年3月19日再訊，被告獲准以5000元保釋，期間不准離港，須交出旅遊證件、每周報告1次及居於報稱地址，並遵守宵禁令。另外，被告須守禁足令，範圍涉旺角、油麻地、佐敦一帶。

禁足令的範圍北至登打士街，南至佐敦道，西至上海街，東邊則涉窩打老道沿彌敦道至加士居道。有辯方律師認為範圍太廣，羅官則指該處常有麻煩事情發生。

案件編號：WKCC4319-21/2019