學與教博覽12月11日舉行　規模歷屆之最　新加坡教育總司長將演講

「學與教博覽2019」將於下月11日至13日舉行，今年主題圍繞創新科技教育，設逾360個展位，逾300位本地及國際教育專家主持超過250場研討會。新加坡教育部教育總司長王斯芸將擔任主題演講嘉賓，英華書院將就於初中教授人工智能的概念及應用演講。

陳汝堅（右一）舉例指，透過簡單AI人臉辨析程式，讓學生了解箇中原理以至大數據技術。（受訪者提供）

「學與教博覽2019」由香港教育城及Bailey Communication HK合辦，將於今年12月11日至13日在灣仔會展舉行。今年主辦機構邀請新加坡教育部教育總司長王斯芸、愛沙尼亞教育與研究部秘書長Mart Laidmets等人出席，主題講座包括「21世紀教室」、「InnoSTEMer」及「特殊教育需要研討會」等。

港府近年銳意發展STEM（科學、科技、工程及數學）教育，英華書院本學年起在初中資訊科技課程中，加入人工智能（AI）元素。資訊科技科教師及STEM教育委員會副召集人陳汝堅表示，利用微軟的免費資源及網上應用程式，以專題研習方式讓學生體驗AI及大數據應用。

陳汝堅舉例指，透過簡單AI人臉辨析程式，讓學生了解箇中原理以至大數據技術。他同時認為，在現今世代下，學生應掌握使用AI時的倫理道德問題，例如在設計或應用AI時，AI應如何處理「電車難題（Trolley problem）」等爭議問題。