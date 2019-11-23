【區選2019】全港在席率最低　雙料議員梁志祥：難兼顧、今年唔選

區議會選舉2019將於本周日（24日）舉行，一批競逐連任的區議員辛勞4年，即將接獲選民派發「成績表」。《香港01》點算各區議員過去4年來的出席率及在席時間，揭露全港458名區議員當中，僅32名近乎全程在席，出席時數高逾99%。 有個別區議員的實際在席時間較短，其中北區區議會當然議員侯志強實際在席的比例僅35.42%，最短一次只露面4分鐘便離開，他笑指「我做唔到嘢嘅，咪出席率低啲！」他續指需身兼鄉議局及鄉委會職務，會議不時撞期，但他會在不同層面跟進鄉郊問題。 「雙料議員」梁志祥在席比率全港最低，只有31.92%，梁耀忠則以42.8%排第三。梁志祥坦承立法會工作繁多，難以兼顧，因此決定不參選區議會；梁耀忠則指出，現時立法會大會難以一日內完成，一般需續會至星期四，與區議會會議撞期，未必能全程在席。

▼各區候選人名單可參閱此處▼

+ 15 + 14 + 13

2015年區議會選舉，連同民選議員及當然議員，合共458個議席，任期由2016年至2019年共四年。《香港01》統計各人出席區議會大會的時間，發現全港僅32位區議會出席會議的時間高達99%至100%，翻查資料，其中8人為區議會主席，需負責主持會議。

「雙料議員」難兼顧立會區會兩邊走 需選擇性開會

《香港01》根據4年來區議會會議的總時間，以及議員實際出席會議的時間，計算各人在席比率，發現元朗天耀選區的民建聯梁志祥在席比率僅31.92%，是全港最低，當中有6次會議逗留在會中的時間不足15%；排第二及第三的是北區當然議員侯志強及葵青葵芳選區區議員梁耀忠，在席率分別是35.42%及42.8%，侯志強有3次會議逗留不足15%便離場。

梁志祥及梁耀忠均同時擔任立法會議員，梁志祥回覆查詢時坦承，難以兼顧兩邊工作，因此決定今屆不再出戰區議會。他續稱，元朗區議會逢周二大會，但立法會的發展事務委員會及福利事務委員會均在周二舉行，有時未能趕及出席區會，形容「被迫要取捨」。

梁耀忠同樣稱，葵青區大會於周四舉行，但現時立法會大會一般無法在周三一天內便完結，需續會至周四，故難以出席區會，不過他稱日後或可與其他區議員討論調整大會日期。

侯志強稱自己身兼多職，百忙中抽空出席區議會會議。（資料圖片／鄭劍峰攝） 試過快閃開會4分鐘 侯志強：身兼三職、百忙中抽空出席 以鄉事委員會主席身份進入北區區議會的侯志強，回覆查詢時指，「我做唔到嘢嘅咪出席率低啲！」他續透露，自己除了任區議員，亦同時是上水鄉事委員會主席及鄉議局的常委，「要兼顧整個鄉議局、新界事務」，大小事可謂「無日無之」，不過他指「出得區議會份糧」會盡量抽空出席。 翻查各議員的實際在席時間，有8名議員試過開會少於5分鐘，侯志強亦在其中，在2018年第一次大會只現身4分鐘便離席，當日水務署署長到訪，侯志強「快閃」期間，議程討論到鄉村丁屋的水管問題。侯回覆時表示，一直有在鄉議局層面與政府部門跟進相關議題，直言「你等區議會，幾廿個議員個個唔同聲氣，嘈交咩？」他強調鄉議局在鄉村問題上責無旁貸，又稱群眾眼光雪亮，「村民支持我就做多兩年」。

（左為資料圖片；右為黃家華議員網站圖片） 有民主派議員趁署長到訪時快閃：「建制派必定有讚無彈」 荃灣梨木樹西選區議員、公民黨黃家華曾在2018年荃灣區議會第二次大會「快閃」2分鐘，當時食環署署長劉利群到訪，黃家華回覆稱「你不如計計，有幾多次署長到我有出席」。他解釋開會是必須，但每當署長到訪，建制派發言時必定「有讚無彈」，若明知議題「講廢話」，寧願寫投訴信或直接與民政署聯絡，但有時區議會秘書處會致電促議員到席，否則或會流會，他亦會赴會。 沙田耀安選區、民建聯李世榮於2018年第四次大會遲到一小時，一度出現2分鐘，主席何厚祥其後稱李世榮於該次會議請了假。李世榮稱需再查證該次「快閃」原因，但指有時街坊求助或有急事亦無辦法，他又向記者表示，印象中過去4年大會出席率為100%。

另外，南區利東的區諾軒及荃灣海濱的鄒秉恬曾「打卡」1分鐘離席，中西區西營盤的盧懿杏、荃灣愉景的田北辰及荃灣中心的李洪波均試過只出席會議3分鐘，5人所涉及的會議均屬特別會議。區諾軒稱，事發當日需代表南區區議會出席社會福利署的會議；田北辰表示，無預計過涉及的特別會議僅20分鐘便完會，而他從立法會趕回荃灣需時，直指「開會開廿分鐘你開嚟做乜」；李洪波「快閃」的會議為補選區議會主席，全程僅10分鐘，李遲到7分鐘，他回覆稱只得1個候選人，根本無得選。

本網未能聯絡鄒秉恬及盧懿杏作回應，會議紀錄顯示，鄒秉恬於2019年3月5日，不滿區議會為「明日大嶼願景」特別會議而調動原本的委員會會議，發言後離席抗議；盧懿杏則於2016年一次特別會議上僅出席3分鐘，離席後授權同黨的陳學鋒就調查中區警署建築群倒塌一項議題投票。