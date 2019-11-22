【11.22直播】民主黨就區選拉票　理大校董會成員與社工團隊入校

反修例爭議未有平息跡象，中環「和你lunch」活動過去數天亦有舉行，理工大學自星期日（17日）中午起爆發激烈衝突，催淚煙四起，警方圍封校園第六日，校內仍有數十示威者留守，今日（22日）早上陸續有示威者離開。 《香港01》將隨時直播各區情況。

11月22日，警務處處長鄧炳強見傳媒，回應理大事件、區議會選舉等問題。（張浩維攝）

【12:00】警務處處長鄧炳強見記者（詳見另稿）。

【11:04】警方突然在11時04分發放採訪通知，新任警務處處長鄧炳強，將於12時，在旺角警察體育遊樂會會見新聞界。

【10:35】理大校董會成員、應用科學系助理教授朱偉志帶同數人的社工團隊進入校園，他稱盡力游說校內人士離開，但未有透露更多詳情。他表示，難以評估校內仍有幾多留守人士。

【09:18】港鐵旺角站月台未見人潮或不合作運動，出口亦無警察戒備。

【08:55】港鐵九龍塘站觀塘線月台未見不合作運動，月台上有港鐵職員疏導人流，而出口未見警察戒備。

【08:40】理大仍有不足百名示威者留守，廚師穿梭校園叫大家起床「起身喇！出嚟食嘢喇」。

【08:05】港鐵觀塘站列車行駛順暢，月台上未見有人發起不合作運動，月台上有港鐵職員疏導人潮。

【06:50】在理大，再有兩名留守人士在義工協助下離開理大，離開前須向警方登記。