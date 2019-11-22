【11.22直擊】中學校長在理大未能見學生　社工律師團隊進駐

反修例爭議未有平息跡象，中環「和你lunch」活動過去數天亦有舉行，理工大學自星期日（17日）中午起爆發激烈衝突，催淚煙四起，警方圍封校園第六日，校內仍有數十示威者留守，今日（22日）早上陸續有示威者離開。 《香港01》將隨時直播各區情況。

【14:00】中環交易廣場「和你lunch」示威者和平散去。

【13:50】中環：防暴警撤退，不同政見口角的人士亦離開。現場的「和你lunch」示威者高叫「星期日去投票」口號。

【13:35】中環快閃示威，有不同政見的人口角，蒙面的警員在場分隔兩批人士。警員並無展示行動編號，沒有展示委任證，或將委任證反轉。

11月22日，中學校長會主席鄧振強在理大內，未能接觸到中學生。（羅君豪攝）

【13:25】中學校長會主席鄧振強，在理工大學內見記者：

鄧振強表示，今日深入理大校園，只接觸到成年人，但無法接觸到中學生，他說手頭上有幾個個位數字的中學生個案，仍留在理大內，有透過家長和老師聯絡校內的學生，告訴他們可以在理大中的哪裏見面，但可惜未有人願意見面，目前亦不掌握學生的身體狀況。

他表示社工和律師團隊駐紮的Core A房間，房間內亦清潔乾淨，可以有一個舒適的環境讓學生入內聊天。鄧振強本人預計留到今晚9點，下午有其他校長處理完校務會進入理大。

他擔心學生情緒不穩定，甚至會崩潰，他見過一位家長，說與女兒聯絡時，女兒曾經說過願意離開，但之後又不走。今日在校內，鄧振強團隊接觸到八名成年人，主要在醫療物資房、VA餐廳。他說接觸很短暫，對方似乎很堅決留在這裏，不太願意聊天。

對於有報道指，登記資料後離開理大的人，在機場被捕。被問到相關報道會否影響仍然留在理大的人，鄧振強指警方已經澄清無限制出入境。

【13:04】中環：一名70歲的婆婆接受香港和日本傳媒訪問，哭着說不想看到年輕人這麼慘，希望他們的將來，能有一國兩制承諾到的民主與自由，覺得年輕人並非暴徒，希望中國領導人珍惜這些子民。中環現場估計有數百人，聚集在交易廣場外以及行人天橋。

【12:50】中環：網民發起在中環交易廣場「和你lunch」中午快閃示威，現場有數十人聚集，以中英文叫口號，包括「Stand with Hong Kong」、「Fight for freedom」等。亦有人呼叫「sign the bill」（簽署法案），希望美國總統特朗普，簽署已在參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》。

這是一連多日的中環「和你lunch」快閃，昨日示威在IFC商場內進行，前日則在中環畢打街一帶，和平進行。

11月22日，警務處處長鄧炳強見傳媒，回應理大事件、區議會選舉等問題。（張浩維攝）

【12:35】民主黨就區議會選舉拉票，呼籲周日投票（詳見另稿）。

【12:00】警務處處長鄧炳強見記者（詳見另稿）。

【11:04】警方突然在11時04分發放採訪通知，新任警務處處長鄧炳強，將於12時，在旺角警察體育遊樂會會見新聞界。

【10:35】理大校董會成員、應用社會科學系助理教授朱偉志帶同數人的社工團隊進入校園，他稱盡力游說校內人士離開，但未有透露更多詳情。他表示，難以評估校內仍有幾多留守人士。

【09:18】港鐵旺角站月台未見人潮或不合作運動，出口亦無警察戒備。

【08:55】港鐵九龍塘站觀塘線月台未見不合作運動，月台上有港鐵職員疏導人流，而出口未見警察戒備。

【08:40】理大仍有不足百名示威者留守，廚師穿梭校園叫大家起床「起身喇！出嚟食嘢喇」。

【08:05】港鐵觀塘站列車行駛順暢，月台上未見有人發起不合作運動，月台上有港鐵職員疏導人潮。

【06:50】在理大，再有兩名留守人士在義工協助下離開理大，離開前須向警方登記。