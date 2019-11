【11.22直擊】中學校長在理大未能見學生　社工律師團隊進駐

反修例爭議未有平息跡象,中環「和你lunch」活動過去數天亦有舉行,理工大學自星期日(17日)中午起爆發激烈衝突,催淚煙四起,警方圍封校園第六日,校內仍有數十示威者留守,今日(22日)早上陸續有示威者離開。 《香港01》將隨時直播各區情況。

【14:00】中環交易廣場「和你lunch」示威者和平散去。

【13:50】中環:防暴警撤退,不同政見口角的人士亦離開。現場的「和你lunch」示威者高叫「星期日去投票」口號。

【13:35】中環快閃示威,有不同政見的人口角,蒙面的警員在場分隔兩批人士。警員並無展示行動編號,沒有展示委任證,或將委任證反轉。

11月22日,中學校長會主席鄧振強在理大內,未能接觸到中學生。(羅君豪攝)

【13:25】中學校長會主席鄧振強,在理工大學內見記者:

鄧振強表示,今日深入理大校園,只接觸到成年人,但無法接觸到中學生,他說手頭上有幾個個位數字的中學生個案,仍留在理大內,有透過家長和老師聯絡校內的學生,告訴他們可以在理大中的哪裏見面,但可惜未有人願意見面,目前亦不掌握學生的身體狀況。

他表示社工和律師團隊駐紮的Core A房間,房間內亦清潔乾淨,可以有一個舒適的環境讓學生入內聊天。鄧振強本人預計留到今晚9點,下午有其他校長處理完校務會進入理大。

他擔心學生情緒不穩定,甚至會崩潰,他見過一位家長,說與女兒聯絡時,女兒曾經說過願意離開,但之後又不走。今日在校內,鄧振強團隊接觸到八名成年人,主要在醫療物資房、VA餐廳。他說接觸很短暫,對方似乎很堅決留在這裏,不太願意聊天。

對於有報道指,登記資料後離開理大的人,在機場被捕。被問到相關報道會否影響仍然留在理大的人,鄧振強指警方已經澄清無限制出入境。

【13:04】中環:一名70歲的婆婆接受香港和日本傳媒訪問,哭着說不想看到年輕人這麼慘,希望他們的將來,能有一國兩制承諾到的民主與自由,覺得年輕人並非暴徒,希望中國領導人珍惜這些子民。中環現場估計有數百人,聚集在交易廣場外以及行人天橋。

【12:50】中環:網民發起在中環交易廣場「和你lunch」中午快閃示威,現場有數十人聚集,以中英文叫口號,包括「Stand with Hong Kong」、「Fight for freedom」等。亦有人呼叫「sign the bill」(簽署法案),希望美國總統特朗普,簽署已在參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》。

這是一連多日的中環「和你lunch」快閃,昨日示威在IFC商場內進行,前日則在中環畢打街一帶,和平進行。

11月22日,警務處處長鄧炳強見傳媒,回應理大事件、區議會選舉等問題。(張浩維攝)

【12:35】民主黨就區議會選舉拉票,呼籲周日投票(詳見另稿)。

【12:00】警務處處長鄧炳強見記者(詳見另稿)。

【11:04】警方突然在11時04分發放採訪通知,新任警務處處長鄧炳強,將於12時,在旺角警察體育遊樂會會見新聞界。

【10:35】理大校董會成員、應用社會科學系助理教授朱偉志帶同數人的社工團隊進入校園,他稱盡力游說校內人士離開,但未有透露更多詳情。他表示,難以評估校內仍有幾多留守人士。

【09:18】港鐵旺角站月台未見人潮或不合作運動,出口亦無警察戒備。

【08:55】港鐵九龍塘站觀塘線月台未見不合作運動,月台上有港鐵職員疏導人流,而出口未見警察戒備。

【08:40】理大仍有不足百名示威者留守,廚師穿梭校園叫大家起床「起身喇!出嚟食嘢喇」。

【08:05】港鐵觀塘站列車行駛順暢,月台上未見有人發起不合作運動,月台上有港鐵職員疏導人潮。

【06:50】在理大,再有兩名留守人士在義工協助下離開理大,離開前須向警方登記。