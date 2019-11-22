【11.22直擊】外科醫生投稿The Lancet：拘捕義務醫護違人道主義

反修例爭議未有平息跡象，中環「和你lunch」活動過去數天亦有舉行，理工大學自星期日（17日）中午起爆發激烈衝突，催淚煙四起，警方圍封校園第六日，校內仍有數十示威者留守，今日（22日）早上陸續有示威者離開。 《香港01》將隨時直播各區情況。

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【15:00】國際醫學權威雜誌《The Lancet》（刺針）今天刊登一封外科醫生Darren Mann投稿，他指出，本周日（17日）一班醫護入理大施救，警方卻拘捕了合共至少17名醫護及急救人員，警方在18日晚的新聞發布會上，被問及逮捕醫療救助人員一事時，警方斷言他們有情報表明示威者會偽裝成醫生和急救人員，故必須逮捕以確認身份。惟本港所有醫生都擁有其香港醫學會的註冊詳細信息和身份資料，已知至少5名醫生被警方拘捕並拘留逾24小時。 而理大內仍有約500人被圍困，不少人擔心自己會被控暴動而拒絕離校求醫。

文中引述醫管局本月19日發表的一份聲明，指約300名來自理大的傷者分別被送往12間醫院，傷勢與水砲車、催淚煙和橡膠子彈。

文章形容，香港警方有關行動及做法不乎人道主義，遠低於國際慣例，在文明國家中幾乎聞所未聞，憂慮寒蟬效應會令義務急救員卻步，不再為風波中急需救助的傷者提供服務。

【14:15】理大發言人：由於理大校園仍受封鎖，而且設施遭大肆破壞，為保障員工安全，理大早前已宣布大學的辦公大樓繼續暫停運作，直至12月1日（星期日），員工無需回校上班，應盡可能留在家中工作。校方會視乎事態發展，以及校園的環境狀況，稍後決定是否需要延長暫停辦公大樓的運作，以及員工的工作安排。

【14:00】中環交易廣場「和你lunch」示威者和平散去。

【13:50】中環：防暴警撤退，不同政見口角的人士亦離開。現場的「和你lunch」示威者高叫「星期日去投票」口號。

【13:35】中環快閃示威，有不同政見的人口角，蒙面的警員在場分隔兩批人士。警員並無展示行動編號，沒有展示委任證，或將委任證反轉。

11月22日，中學校長會主席鄧振強在理大內，未能接觸到中學生。（羅君豪攝）

【13:25】中學校長會主席鄧振強，在理工大學內見記者：

鄧振強表示，今日深入理大校園，只接觸到成年人，但無法接觸到中學生，他說手頭上有幾個個位數字的中學生個案，仍留在理大內，有透過家長和老師聯絡校內的學生，告訴他們可以在理大中的哪裏見面，但可惜未有人願意見面，目前亦不掌握學生的身體狀況。

他表示社工和律師團隊駐紮的Core A房間，房間內亦清潔乾淨，可以有一個舒適的環境讓學生入內聊天。鄧振強本人預計留到今晚9點，下午有其他校長處理完校務會進入理大。

他擔心學生情緒不穩定，甚至會崩潰，他見過一位家長，說與女兒聯絡時，女兒曾經說過願意離開，但之後又不走。今日在校內，鄧振強團隊接觸到八名成年人，主要在醫療物資房、VA餐廳。他說接觸很短暫，對方似乎很堅決留在這裏，不太願意聊天。

對於有報道指，登記資料後離開理大的人，在機場被捕。被問到相關報道會否影響仍然留在理大的人，鄧振強指警方已經澄清無限制出入境。

【13:04】中環：一名70歲的婆婆接受香港和日本傳媒訪問，哭着說不想看到年輕人這麼慘，希望他們的將來，能有一國兩制承諾到的民主與自由。中環現場估計有數百人，聚集在交易廣場外以及行人天橋。

【12:50】中環：網民發起在中環交易廣場「和你lunch」中午快閃示威，現場有數十人聚集，以中英文叫口號，包括「Stand with Hong Kong」、「Fight for freedom」等，亦有人要求美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》。

這是一連多日的中環「和你lunch」快閃，昨日示威在IFC商場內進行，前日則在中環畢打街一帶，和平進行。

11月22日，警務處處長鄧炳強見傳媒，回應理大事件、區議會選舉等問題。（張浩維攝）

【12:35】民主黨就區議會選舉拉票，呼籲周日投票（詳見另稿）。

【12:00】警務處處長鄧炳強見記者（詳見另稿）。

【11:04】警方突然在11時04分發放採訪通知，新任警務處處長鄧炳強，將於12時，在旺角警察體育遊樂會會見新聞界。

【10:35】理大校董會成員、應用社會科學系助理教授朱偉志帶同數人的社工團隊進入校園，他稱盡力游說校內人士離開，但未有透露更多詳情。他表示，難以評估校內仍有幾多留守人士。

【09:18】港鐵旺角站月台未見人潮或不合作運動，出口亦無警察戒備。

【08:55】港鐵九龍塘站觀塘線月台未見不合作運動，月台上有港鐵職員疏導人流，而出口未見警察戒備。

【08:40】理大仍有不足百名示威者留守，廚師穿梭校園叫大家起床「起身喇！出嚟食嘢喇」。

【08:05】港鐵觀塘站列車行駛順暢，月台上未見有人發起不合作運動，月台上有港鐵職員疏導人潮。

【06:50】在理大，再有兩名留守示威者在義工協助下離開理大，離開前須向警方登記。