【禁蒙面法】政府求准法例繼續執行　官准裁決暫緩至下周五

特首林鄭月娥早前以「危害公安」為由，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，泛民議員及「長毛」梁國雄等不滿求覆核，高院法官本周初裁定兩法均違憲，但頒下命令。律政司代表昨明言將提出上訴，又指社會目前狀況不穩，希望法庭能裁緩裁決決定，惟泛民認為這會做成混亂。法官考慮過一晚後，今（22日）於高院頒下判詞，指政府有機會上訴，故法庭暫緩裁決直至下周五。

就政府昨向法法庭申請的暫時生效令或暫緩令，法官並沒有批出，但法官指出，由於政府有機會上訴，故法庭暫緩裁決直至下周五。換言之，若政府提出上訴，可直接再向上訴庭申請有關命令。

有份提出是次司法覆核的立法會議員郭榮鏗稱，對法官暫緩裁決7天的決定感失望，又指該法已被裁定違憲，便不應准法例繼續。他又指，這法例無助解決現時的社會情況，促政府不要一再犯錯及費時打官司，而應把資源去集中處理現在的政治問題。郭又指，若政府仍堅持上訴，泛民議員一定逢陪到底。

24名泛民議員認為《緊急法》有違憲之嫌，提出是次司法覆核。(資料圖片)

《緊急法》賦予特首權力過大不合憲

法官在早前的判詞中指出，《緊急法》將立法權賦予特首，讓特首定立主要法例，並非單單是附屬法例，有關立法程序卻完全不受法例所限，當特首認為緊急法提及的情況出現，特首便直接成為立法機關，而立法會的職能會被大大削弱。

法官認為，《緊急法》的範圍過於寬闊，可作引用的情況既含糊及主觀，但所訂立的規例卻有很大權力，而立法會對規例施予的限制亦有限，不符合《基本法》。

《禁蒙面法》限制亦超乎所需

對於透過《緊急法》訂立的《禁蒙面法》，法官則認為《禁蒙面法》對和平集會的限制超乎所需，有違私隱權、言論自由、以及參與和平集會的權利；而就警方可要求市民脫面罩的權力，法官認為《禁蒙面法》沒限制警方甚麼時候才可使用權力，有關權力超過合理所需，無法平衡市民應受到保障的權利。

政府希望法例仍然有效

政府在裁決後的聆訊中，指危害公安的情況仍然持續，要求法庭頒令法例仍有效，或暫緩法庭裁決，又指若法庭不頒有關命令，決定宣布有關法例無效，將會無意中鼓勵了蒙面人士出來犯案。

泛民指新法限制人身自由

不過申請方卻反駁，法庭已裁定相關法例違憲，若容許法例繼續生效，將會令市民遭非法逮捕、拘留、檢控，也會威脅到香港的法治，因為有關條例侵害了人身自由。

案件編號：HCAL2945、2949/2019