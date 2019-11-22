【逃犯條例】消防處周六起准橙色救護員不戴名牌　有前線反對

反修例示威持續，消防員和救護員多次在衝突現場執行職務，而早前亦有消防員在執勤時和警員發生爭執。消防處今日（22日）發出內部信件，指自明日（23日）早上7時30分起，各救護總區屬員在穿着三級制服或橙色救護外套時，均不需要根據消防事務手冊的規定配戴名牌，以此減低前線員工工作時的憂慮。 《香港01》正向消防處查詢。

消防處處長向各救護單位主管發信，指自明日（23日）早上7時30分起，各救護總區屬員在穿著三級制服或橙色救護外套時，均不需要根據消防事務手冊的規定配戴名牌，直至另行通知。（網上圖片）

網傳消防處今日向各救護單位主管發信，指因應近日香港情況，為減低屬員於前線工作時的憂慮，自明日（23日）早上7時30分起，各救護總區屬員在穿着三級制服或橙色救護外套時，均不需要根據消防事務手冊的規定配戴名牌，直至另行通知。

消防處消息人士確認有關通告，解釋因為前線擔心被起底，故此工會向處方提出，獲處方接納。

↓↓近月穿着橙色救護外套的救護員在示衝現場施救↓↓

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前線反應兩極 有籲抵制 有建議照戴

警員在連月來的反修例行動中，被批評沒有佩戴警員編號以作識別。現在消防處「有樣學樣」，惹來前線人員不滿，有消防員強烈呼籲救護員抵制部門指引，不要自我倒退，聲言「我哋行得正企得正，無必要隱藏身份」。不過有前線則認為，指引並非硬性規定，「指引話你哋驚，所以唔需要帶名牌，但係冇話唔准帶名牌。所以你話唔驚係冇違反指引嘅。」