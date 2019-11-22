【區議會選舉2019】投票日港鐵晚上11點收車　紅磡、大學站續封

明日（11月24日）是區議會選舉投票日，港鐵一改最近周末晚上10點收車的慣例，明晚將於11點收車。區議會選舉的投票時間，為早上7時30分，至晚上10時30分。 至於周六（11月23日）各線、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；紅磡站、大學站將繼續關閉；多條巴士線仍暫停或改道，九巴途經尖沙咀的服務則大致恢復。

【18:15】港鐵：為方便市民外出投票，明日港鐵各線除機鐵外，晚上11時收車，紅磡站及大學站仍關閉。

【09:35】今天是賽馬日，由上午10時15分起，港鐵將提供往返沙田站至馬場站的列車服務，每20分鐘一班車。往返馬場的乘客，必須於沙田站轉車。

【09:31】港鐵表示，現在已過了早上繁忙時間，行走東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站的免費接駁巴士會暫停服務

【07:35】港鐵表示：正提供一條免費接駁巴士線，行走東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站。

【05:55】紅隧仍然封閉，收費亭只燒剩外殻；凌晨有路政署工人，在收費亭上方天橋進行油漆工程；被掘走磚頭的行人路，則已重鋪混凝土。路面上，雜物大致清走，但仍有一堆鐵枝、檯凳遺於現場。

【05:30】九巴表示，途經尖沙咀的服務大致恢復，九巴及龍運巴士路線及班次，會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務。如下面没有路線資料，則為暫停服務。

九巴路線正常

2B, 2D, 2E, 2F, 3B, 3D, 3M, 5D, 5M, 6D, 7, 7B, 7M, 8P, 11, 11B, 11C, 11D, 12A, 13M, 14, 14B, 16M, 17, 23, 23M, 24, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38P, 39A, 39M, 40, 40P, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48X, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 61X, 62X, 64K, 64P, 64S, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 74A, 74B, 74C, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 75X, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80K, 80M, 80P, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 83X, 84M, 85, 85A, 85B, 85K, 85M, 85S, 85X, 86, 86A, 86C, 86K, 86S, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 91, 91M, 92, 93A, 93M, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 211, 213M, 214, 216M, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 240X, 241X, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 258S, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261X, 263, 265M, 265S, 267X, 268C, 268M, 269A, 269B天恩特別班, 269C, 269C天慈特別班, 269D, 269M, 270, 270D, 271, 271B, 271P, 271X, 272E, 272P, 272S, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274P, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 281M, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 297, 298E, 299X, 302, 307, 307A, 307B, 307C, 307P, 373, 601, 601P, 606, 606A, 606X, 613, 619, 619P, 621, 641, 671, 673, 673P, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 681, 681P, 690, 914, 934, 935, 936, 936A, 948, 948A, 948P, 948X, 960, 960P, 960S, 961, 968, 968 元朗公園特別班, 978, 978A, 978B, 980A, 980X, 981P, 985, B1, T74, T277, X89D

龍運巴士所有路線服務正常

九巴改道： 1 – 尖沙咀碼頭方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；竹園邨方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院 1A – 尖沙咀碼頭方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；中秀茂坪方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院 2 – 改經窩打老道/塘尾道；尖沙咀碼頭方向不停深水埗白楊街至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；蘇屋邨方向不停文明里至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街 2A – 不經太子、旺角，美孚方向改經太子道西，不停亞皆老街球場至塘尾道各站；樂華方向改經界限街，不停白楊街至亞皆老街球場各站 2X – 美孚方向正常；彩福方向改經界限街，不停白楊街至香港眼科醫院各站 3C – 來回方向改經窩打老道; 中港碼頭方向加停萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局後行回彌敦道各站; 慈雲山北方向加停青年會及廣華醫院 5 – 只來往新柳街及富山 5C – 尖沙咀方向不停紅磡庇利街至尖沙咀麼地道各站；往慈雲山不停尖沙咀麼地道至紅荔道各站 6 – 改經窩打老道/塘尾道；尖沙咀碼頭方向不停西洋菜里至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；荔枝角方向不停文明里至福華街休憩公園各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街 6C – 九龍城碼頭方向不停太子站至旺角豉油街各站；往美孚不停油麻地碧街至福華街休憩公園各站 6F – 九龍城碼頭方向不停深水埗白楊街至旺角豉油街各站，往麗閣邨不停油麻地碧街 至 深水埗楓樹街；臨時巴士站: 九龍城碼頭方向於窩打老道近廣華醫院對面，往麗閣邨於窩打老道近青年會及廣華醫院外 9 – 尖沙咀方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；彩福方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院 10 – 來回程均行經海泓道及窩打老道，不停櫸樹街站至亞皆老街中電站 11K – 只來往機利士南路至竹園邨，不停紅磡站 11X – 只來往機利士南路至上秀茂坪，不停紅磡站 12 – 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東（麼地道） 13D – 只來往九龍醫院至寶達 13P – 麗閣方向改經太子道西，不經太子、旺角，不停太平道至楓樹街各站 13X – 循環線運作，只來往寶達及梳士巴利道 15A – 循環線運作，只來往慈雲山北至藍田北 16 – 只來往九龍醫院至廣田 21 – 只來往機利士南路至彩雲，不經紅磡站 26 – 循環線運作，只來往順天至梳士巴利道 27 – 只來往洗衣街至順天 28 – 尖沙咀方向不停機利士路郵政局至尖沙咀麼地道各站；往樂華不停尖沙咀麼地道至香港理工大學各站 30X – 只來往新界至深水埗南昌街 32 – 奧運站方向不停白楊街至旺角街市各站，臨時巴士站設於塘尾道永利工業大廈外；石圍角方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院 33A – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街及塘尾道永利工業大廈；荃灣方向不停新填地街至香港保護兒童會各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街 35A – 只來往新界至深水埗南昌街 35X – 全日循環線運作，往尖沙咀方向不停石硤尾街至油麻地長樂街各站及尖沙咀東總站，沿路加停渡船街近甘肅街，廣東道近柯士甸道。往安蔭方向不停香港科學館至尖東站；旺角登打士街至銘基書院各站。於廣東道新港中心後經彌敦道中間道站至九龍中央郵政局站返回葵涌；安蔭開出尾車時間為2300 37 – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於塘尾道永利工業大廈外；葵盛方向不停新填地街至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街 38 – 循環線運作，來往葵盛東及藍田北 41 – 長青方向不停怡安閣 至 深水埗楓樹街街各站；九龍城碼頭方向不停太子站至亞皆老街中電各站 41A – 全日循環線運作，尖沙咀東方向不停旺角鴉蘭街至尖沙咀東各站；青衣方向不停尖沙咀東至尖東站各站及油麻地碧街至君匯港各站; 於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道近新港中心、彌敦道近半島酒店至九龍中央郵政局各站 42 – 順利方向正常；長康方向不停協和小學至石硤尾街休息花園之間各站 42A – 只來往新界至深水埗南昌街 43C – 青衣方向不停旺角道至深水埗楓樹街各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街 44 – 只來往新界至深水埗南昌街 45 – 麗瑤方向不停怡安閣至深水埗楓樹街各站；九龍城碼頭方向不停太子站至亞皆老街中電各站 46 – 只來往新界至深水埗南昌街 52X – 柏景灣方向不停深水埗白楊街至旺角街市各站，臨時巴士站設於塘尾道永利工業大廈外；屯門方向不停新填地街至太子站各站，臨時巴士站設於塘尾道晏架街 58X – 只來往新界至深水埗南昌街 59X – 只來往新界至深水埗南昌街 60X – 只來往屯門至深水埗南昌街 66X – 奧運站方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街及塘尾道永利工業大廈外；屯門方向不停新填地街至塘尾道各站 67X – 只來往新界至深水埗南昌街 68X – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街及塘尾道永利工業大廈外；洪水橋方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院 68X 元朗西特別班 – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街及塘尾道永利工業大廈外 69X – 只來往天水圍至深水埗南昌街 73X – 正常服務，另外廣福街市開出班次繞經白石角及科學園 74D – 加開特別班次（九龍坑開0700及0800） 81 – 來往禾輋至深水埗北河街 81C – 路線以循環線形式運作，來往馬鞍山耀安尖沙咀，不停尖東（麼地道）總站 82D – 特別服務來往大圍站及白石角，經科學園；大圍站開：0830，全程車費$7.3 87B – 維港灣方向不停石硤尾街至旺角街市各站，臨時巴士站設於晏架街及塘尾道永利工業大廈外；新田圍方向不停新填地街至楓樹街各站 87D – 路線以循環線形式運作，改經窩打老道，來往錦英苑及尖東站，九龍方向不停拔萃男書院至旺角豉油街各站，及永安廣場至紅磡站各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；錦英苑方向不停紅磡站至麼地道各站，及油麻地碧街至明愛太子宿舍各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院 88X – 來往火炭站及藍田北 93K – 只來往新柳街至寶林 95 – 只來往洗衣街及翠林 98C – 不經太子、旺角；往美孚改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往坑口北改經界限街，不停太子站至亞皆老街球場各站 98D – 循環線運作，於尖沙咀停梳士巴利道西行近尖東站、九龍公園徑近北京道、廣東道近新港中心及彌敦道北行各站後返回原線往坑口北 98P – 改以永安廣場站為總站 98S - 往康城改經界限街，不停太子站至香港眼科醫院各站 101X – 改經東隧，加停東區海底隧道收費廣場及舊灣仔警署站；往九龍加停入境事務大樓站及東區海底隧道收費廣場 108 – 改經東隧，於九龍只停富豪東方酒店至啟業沿途各站，加停東區海底隧道收費廣場 116 – 改經東隧，港島方向不停富豪東方酒店至崇光百貨，臨時巴士站設於堅拿道西、告士打道維園及東區海底隧道收費廣場；九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場，臨時巴士站設於東區海底隧道收費廣場 118 – 改經東隧；港島方向不停深水埗楓樹街至紅磡海底隧道各站；九龍方向不停紅磡海底隧道至塘尾道各站，臨時巴士站設於太子道西近近拔萃男書院 118P – 改經西隧；港島方向不停深水埗楓樹街至紅磡海底隧道各站，臨時巴士站設於櫻桃街近銘基書院；九龍方向不停紅磡海底隧道至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街 203C – 改以循環線運作；尖沙咀方向不停尖東站至尖東麼地道各站；尖東麼地道至尖東站各站 203E – 改經窩打老道，往九龍站方向，不停怡安閣至碧街各站，加停萬基大廈站、何文田街站、廣華醫院站。往彩虹方向，不停油麻地碧街至亞皆老街各站，加停廣華醫院站、勝利道站 203X – 只來往九龍醫院及彩虹 213D – 只來往洗衣街及中秀茂坪 213X – 不停理工大學站至麼地道各站; 尖沙咀方向停九龍佑寧堂、德成街、金巴利道、尖沙咀中間道及尖東站，安泰方向停尖東站及之後各站 215X – 九龍站方向不停曲街至尖沙咀麼地道各站，臨時巴士站設於德民街、尖東站及梳士巴利道近永安廣場；藍田方向不停麼地道至理工大學站，臨時巴士站設於尖東站、梳士巴利道近永安廣場及紅磡南道 219X – 不停理工大學站至麼地道各站; 尖沙咀方向停九龍佑寧堂、德成街、金巴利道、尖沙咀中間道及尖東站，麗港城方向停尖東站及之後各站 224X – 循環線運作，不停紅磡曲街至尖沙咀麼地道各站; 服務時間0630 – 1030 / 1500-2100 230X – 黃埔花園方向改行西九龍走廊，以紅磡道近民泰街為終點站; 不停旺角鴉蘭街至尖沙咀德成街各站及觀音街至黃埔花園總站各站 234X – 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至九龍中央郵政局各站及美孚站 238X – 只來往新界至深水埗南昌街 260X – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至佐敦道沿線各站 263A – 不經大學站 265B – 只來往天水圍至深水埗南昌街 268B – 紅磡方向正常；朗屏站方向不停紅磡南道及紅磡站 269B – 紅磡方向正常；天水圍方向不停紅磡南道及紅磡站 270A – 臨時總站設於尖沙咀碼頭，不停尖東站及尖東（麼地道）總站 270B – 奧運站方向不停白楊街至旺角街市各站，臨時巴士站設於塘尾道永利工業大廈外；上水方向不停櫸樹街至太子站各站，臨時巴士站設於銘基書院 270C - 以尖沙咀中間道為終點站 274S – 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園；與274P同站，但大埔只停廣福邨及大埔墟站（服務時間0900 – 2000） 280X –以循環線形式運作，不停尖東（麼地道）總站 281A – 路線以循環線形式運作，改經窩打老道，九龍方向不停拔萃男書院至旺角豉油街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；廣源方向不停油麻地碧街至明愛太子宿舍各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院 281B – 以尖沙咀中間道為終點站 281X – 以尖沙咀中間道為終點站 287X – 不停碧街至柏景灣各站 296A – 不停尚德總站，往尚德加停尚德廣場 296C – 不停尚德總站，不經太子、旺角；往海盈方向改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往尚德改經界限街，不停白楊街至亞皆老街球場各站，加停尚德廣場 296D – 不停尚德總站，加停尚德廣場站 603 – 路線縮短至藍田北為臨時總站 982X –服務時間延長至1900 T270 – 路線改以北京道站為終點站 W3 – 全日來回程經太和路及百和路

【0520】新巴城巴表示，21條路線暫停，14條路線改道，數條路線提供東隧版特別班次，詳情如下圖：

【05:15】港鐵表示，輕鐵所有路線，維持15至33分鐘一班；由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，部分調整如下，其他路線則維持不變：

• 761P線：在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站，並返回元朗方向。 • 751線：不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站，並返回屯門方向；在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。 • 614線：在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站，並返回元朗方向。 • 614P線：在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站前往兆康站。

【05:10】港鐵表示；經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束，並會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

• 以下車站仍然關閉，列車亦不停有關車站：

— 西鐵綫及東鐵綫：紅磡站及大學站

• 個別車站的出入口亦會暫時關閉。

港鐵指，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士今晚的尾班車已從總站開出；而明天紅磡站、大學站將繼續關閉，個別車站的出入口亦會暫時關閉，由頭班車起，東鐵線維持來往旺角東站至羅湖站或落馬洲站的列車服務，但不停大學站；而西鐵線則維持來往屯門站至尖東站的列車服務。

港鐵稱，會繼續評估風險狀況，並在有需要時縮短服務時間、臨時關閉個別車站或暫停個別路段，呼籲乘客預早計劃行程，並留意最新車務安排。