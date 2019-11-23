【11.23港九】家長偕子女遊行籲勿使用化學武器　保護小朋友

反修例爭議引起的衝突未有平息，上周更發起「三罷」，引發多區堵路、中文大學及理工大學爆發激烈警民衝突，不少人關注明天區議會選舉情況。 今日（23日）理工大學校園續有示威者及其他人士留守。另一方面，有家長及子女一同遊行，要求勿使用化學武器以免傷及兒童；亦有團體辦祈禱會。

有家長及女兒參與遊行，要求當局勿使用化學武器。（胡家欣攝）

【11:07】好鄰舍北區教會在紅磡火車站正門發起為理大祈禱，集會原定上午11時舉行，但現場暫時只有十多人聚集，4名防暴在旁視察。

【10:41】參與遊行的中一學生陸同學表示，警方曾在其私人屋苑範圍內外發射催淚彈，令留在家中的他身受其害，「唔使一個鐘已經好刺鼻，係咁咳。」

【10:05】有網民發起今早10時遊行，由九龍塘沙福道步行至喇沙小學，促停止使用化學武器。現場有約70至80名市民響應號召，今早先在九龍塘沙福道集合。

育有兩名年幼小朋友的發起人沈女士表示，早前屯門有不明氣體突襲社區，令7歲的小朋友雙眼不適一星期。她指警方的催淚煙令學校及社區設施受污染，自己亦不敢帶小朋友到公園嬉戲。她又批評，政府不公開催淚煙成分。

【08:30】政務司司長張建宗在電台節目表示，正爭取下星期尾開通紅隧，若收費亭未能同時復修完畢，或短暫不收費。