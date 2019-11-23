【11.23港九】教會理大校園外辦祈禱會　距200米防暴警員長槍戒備

反修例爭議引起的衝突未有平息，上周更發起「三罷」，引發多區堵路、中文大學及理工大學爆發激烈警民衝突，不少人關注明天區議會選舉情況。 今日（23日）理工大學校園續有示威者及其他人士留守。另一方面，有家長及子女一同遊行，要求勿使用化學武器以免傷及兒童；亦有團體辦祈禱會。

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【11:45】中學校長會主席鄧振強今日早上再次到來理工大學「執仔」。他表示昨日已再找不到任何年紀低於18歲以下的留守示威者，今日至今只見過一名留守人士。



他續説，今早聯同社工及律師等再次前來學校，希望尋找不願意跟外界接觸的學生離開，坦言工作將會越來越艱巨，「因為我哋要搵去都比較困難，亦都唔肯定佢哋嘅藏身之所，但係我認知嘅學生、個案已經順利帶返屋企。」

【11:50】有參加祈禱會人士認為，和理非現時要走出來發聲也要很勇敢，因為已經有不少教牧等人被捕。已過60歲的楊女士表示，對理大事件感受很多，她作為和理非對極端暴力也不能接受，但認為在爭取民主過程必須付出代價。

【11:35】示威者在理工大學留守第6日，留守人數越來越少，記者早上在校內只遇見一個示威者，早前有不少留守這裡的餐廳內進食，現時只見一人現身，顯得凋零。此外，由於現場遺留大量食餘的飯盒等，部分地方已經出現烏蠅等昆蟲，環境顯得較早前惡劣。

【11:33】在理大出來的30多名守護孩子成員，全部人都平安，強調沒有被失蹤，但部分人已被落案起訴。他又透露，好鄰舍北區正計劃在尖沙咀市政局百周年紀念花園發起集會，但暫仍未獲不反對通知書。「有警員稱，宗教集會有不信教的人參加，也不算成宗教集會。」

【11:25】理大外的祈禱會正式開始。現場約有40人參加，他們步行至理工大學陳麗玲樓對面的安運道封鎖線外，200米外的兩名防暴警員持長槍戒備。

【11:07】好鄰舍北區教會在紅磡火車站正門發起為理大祈禱，集會原定上午11時舉行，但現場暫時只有十多人聚集，4名防暴在旁視察。

【10:41】參與遊行的中一學生陸同學表示，警方曾在其私人屋苑範圍內外發射催淚彈，令留在家中的他身受其害，「唔使一個鐘已經好刺鼻，係咁咳。」

【10:05】有網民發起今早10時遊行，由九龍塘沙福道步行至喇沙小學，促停止使用化學武器。現場有約70至80名市民響應號召，今早先在九龍塘沙福道集合。

育有兩名年幼小朋友的發起人沈女士表示，早前屯門有不明氣體突襲社區，令6歲的小朋友雙眼不適一星期。她指警方的催淚煙令學校及社區設施受污染，自己亦不敢帶小朋友到公園嬉戲。她又批評，政府不公開催淚煙成分。

【08:30】政務司司長張建宗在電台節目表示，正爭取下星期尾開通紅隧，若收費亭未能同時復修完畢，或短暫不收費。

有家長及女兒參與遊行，要求當局勿使用化學武器。（胡家欣攝）