【緊急法】張達明：法工委聲明是政治考量　籲特首律政司勸說中央

高等法院法官早前裁定政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》做法「違反基本法」及「違憲」。全國人大法工委其後發表聲明，指只有人大常委會有權判定香港法律是否符合《基本法》。港大法律學院首席講師張達明在商台節目《政好星期天》中表示，法工會的聲明是政治考量，憂心中央會透過更高權力機關釋法等，而令香港失去「高度自治」及「一國兩制」。他希望行政長官林鄭月娥及律政司司長鄭若驊可以向中央解釋，否則後果嚴重。

張達明表示，法工委的聲明令人擔心，對是否能維持「一國兩制」是很大的測試。他表示，97回歸後，內地有份量的學者曾亦試圖以內地思維思考香港，但中央並未採納，而是給空間容許香港的司法獨立，然而現在時勢不同，擔心更高的權力機關，例如人大常委會釋法指明禁蒙面法合法合憲，到時就會變成香港失去司法獨立，放棄普通法，一切以中央說法作準，國際間亦會質疑香港失去高度自治及一國兩制，非常不利香港作為國際金融中心的地位。

高等法院裁定《緊急情況規例條例》之下訂立的《禁止蒙面規例》部份違反《基本法》規定。（資料圖片）

他認為，「一國兩制」的政治光譜可以很廣闊，不應該「吓吓都要中央做決定」，中央亦不能因為不信任而拆去香港的法律基石。他呼籲行政長官林鄭月娥及律政司司長鄭若驊可以向中央解釋，而不是將更多人推向另外一邊。