【11.24交通消息】多條巴士線改道　港鐵晚上11時收車

今日(24日)是區議會投票日，由於本港部份道路仍然封閉，多條巴士線仍然改道或取消。而港鐵今日晚上11時就會收車，紅磡站及大學站繼續關閉。

11月24日是區議會選舉日，大批選民一早就排隊投票。（張浩維攝）

九巴表示，途經旺角、尖沙咀服務陸續恢復，而因應各區交通情況，九巴有25條路線暫停服務，31條路線需改道；龍運所有路線正常服務。

以下路線已經恢復行走彌敦道：

1, 1A, 2, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 13X, 14X, 26, 30X, 35A, 41, 41A, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 81, 81C, 87B, 87D, 93K, 95, 203E, 213X, 219X, 224X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 268X, 269B, 270A, 270B, 280X, 281A, 287X, 296D

今日特別乘車資訊：http://www1.kmb.hk/app1933/MenuBarLink/UsefulLink/SpRideInfo/SpRideInfoBanner.html

如下面没有路線資料為正常服務路線：

暫停服務

5A, 8, 8A, 87K, 99R, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 170, 171, 182, 208, 272A, 272K, 289K

改道行走

5 – 尖沙咀方向不停香港理工大學至尖沙咀麼地道各站；往富山不停尖沙咀麼地道至香港理工大學各站

5C – 尖沙咀方向不停紅磡庇利街至尖沙咀麼地道各站；往慈雲山不停尖沙咀麼地道至紅荔道各站

9 – 循環線運作，只來往彩福及梳士巴利道

11K – 只來往機利士南路至竹園邨，不停紅磡站

11X – 只來往機利士南路至上秀茂坪，不停紅磡站

12 – 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東（麼地道）

13X – 循環線運作，只來往寶達及梳士巴利道

14X –往尖沙咀方向至彌敦道，右轉梳士巴利道，九龍公園徑，廣東道，佐敦道後行回原路往鯉魚門方向(加停九龍公園徑站)

21 – 只來往機利士南路至彩雲，不經紅磡站

26 – 循環線運作，只來往順天及梳士巴利道

28 – 尖沙咀方向不停機利士路郵政局至尖沙咀麼地道各站；往樂華不停尖沙咀麼地道至香港理工大學各站

35A – 全日循環線運作，不停麼地道至尖東總站

41A – 全日循環線運作， 不停麼地道至尖東總站

81C – 路線以循環線形式運作，來往馬鞍山耀安尖沙咀，不停尖東（麼地道）總站

87D – 路線以循環線形式運作，來往錦英苑及尖東站，九龍方向不停永安廣場至紅磡站各站，錦英苑方向不停紅磡站至麼地道各站

92R – 不停紅磡站

98D –循環線運作，往尖沙咀方向原線駛至彌敦道(停中間道)，改經梳士巴利道，九龍公園徑(停九龍公園徑296D站)，廣東道(停新港中心296D站)，梳士巴利道回原線往坑口北

108 – 改經東隧，於九龍只停富豪東方酒店至啟業沿途各站，加停東區海底隧道收費廣場

116 – 改經東隧，港島方向不停富豪東方酒店至崇光百貨，臨時巴士站設於堅拿道西、告士打道維園及東區海底隧道收費廣場；九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場，臨時巴士站設於東區海底隧道收費廣場

118 – 改經東隧；往港島方向，不停理工八期及紅磡海底隧道收費廣場, 往深旺道方向，不停紅磡海底隧道收費廣場，來回程加停東區海底隧道收費廣場

203C – 改以循環線運作；尖沙咀方向不停尖東站至尖東麼地道各站；尖東麼地道至尖東站各站

213X –停理工大學站至麼地道各站; 尖沙咀方向停九龍佑寧堂、德成街、金巴利道、尖沙咀中間道及尖東站，安泰方向停尖東站及之後各站

215X – 九龍站方向不停曲街至尖沙咀麼地道各站，臨時巴士站設於德民街、梳士巴利道近永安廣場及尖東站尖東站；藍田方向不停麼地道至理工大學站，臨時巴士站設於尖東站、梳士巴利道近永安廣場及紅磡南道

219X –不停理工大學站至麼地道各站; 尖沙咀方向停九龍佑寧堂、德成街、金巴利道、尖沙咀中間道及尖東站，麗港城方向停尖東站及之後各站

260X – 全日循環線運作， 只來往屯門至梳士巴利道

268B – 紅磡方向正常；朗屏站方向不停紅磡南道及紅磡站

269B – 紅磡方向正常；天水圍方向不停紅磡南道及紅磡站

270A – 臨時總站設於九龍站，不停尖東站及尖東（麼地道）總站

280X –以循環線形式運作，不停尖東（麼地道）總站

982X — 特別服務至晚上七時。愉翠苑開，依原有路線過西區海底隧道後，停靠182路線港澳碼頭至堅拿道西各站，後上堅拿道天橋，告士打道，夏慤道，干諾道中返回西區海底隧道原線

W3 – 21:30起來回程經太和路及百和路

新巴/城巴則有17條路線暫停服務，13條路線改道行駛。

因應紅磡海底隧道封閉，新巴及城巴提供 111、115、116、118 及 182 號線東隧版特別班次。新巴 904及905號線會維持有限度服務。另外，城巴 B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時15分及10時30分。而城巴N118號線將於通宵時段提供來往長沙灣（深旺道）及小西灣（藍灣半島）的東隧版特別班次。

暫停路線

101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 117, 170, 171, N121, N122, N170, N171

改道路線

111, 115, 116, 118, 182, 796P, 796X, 973(往赤柱方向), A21, N11, N118, N182, N796

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。

• 以下車站仍然關閉，列車亦不停有關車站：

- 西鐵綫及東鐵綫：紅磡站及大學站

• 個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面，服務調整如下:

- 761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

- 751綫不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

- 614綫在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站並返回元朗方向。

其他路綫維持不變。

所有路綫維持15至25分鐘一班。

而因應機管局及政府要求，機鐵晚上11時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務下午10時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

運輸署公布，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。

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