【11.24理大】留守示威者：至少30人留校　有人驚恐焦慮不肯進食

香港理工大學遭警方包圍已經踏入第八日，校園內仍有多個示威者留守。今日（24日）下午，兩名代表見傳媒，表示警方的圍堵變相剝奪投票權。他們指無法數到校內還有多少人留守，估計至少30人，不少人在生理、心理上狀況都不佳，鮮有遊走，部份人情緒低落、焦慮和驚恐，更有人不願進食甚至講不出完整句子。 兩名代表呼籲警方解除封鎖校園，開放校園給教職員和學生正常運作，亦希望理大管理層，包括校董會主席林大輝等人，到校內逐一接觸留守的人，處理現時的困境。

11月24日，理大留守示威者見記者，估計至少30人留校，部份人驚恐焦慮，不肯進食。（高仲明攝）

不敢再遊走校園 不肯進食 無法講完整句子

被困的市民代表阿翔和及學生代表Ron，在今日（24日）下午4時多見記者，他們譴責警方圍堵理工大學八日，仍然有至少30名市民和學生被困，做法剝脫了他們今日的投票權利。

被困市民阿翔讀出聲明，指今次的區議會選舉，變相是一次對近來香港社會運動的公投，希望市民以選票表達自己。他們表示，不少被困人士不少情緒低落，對自己的安全狀況感到驚慌，亦有人士患病、拒絕進食，相信事件對他們的心理已經造成創傷，精神狀況令人擔憂。

阿翔坦言，活動空間受限，情緒失落，加上今日無法投票，更加覺得沮喪，並強調自己無留下的動機，而是遭到禁錮。他透露，近日已經少見被困人士在校內遊走，他從進入校園的議員、社工、醫護中了解到，不少被困人士的身心均瀕臨崩潰。

被困學生代表Ron則表示，社工和醫護人員曾接觸到這些被困人士，亦都反映有人士不肯進食、欠缺表達意欲，甚至無法講到完整句子，他們希望警方不要在圍堵理大，讓這些人可以接受到系統、全面的醫療援助。Ron強調，現時很多留守人士都躲藏起來，對外界非常不信任，擔心校園內有臥底等，「甚至我們嘗試接解他們，他們也不願意」。

11月24日，理大留守示威者見記者，估計至少30人留校，部份人驚恐焦慮，不肯進食。（高仲明攝）

籲理大管理層主動溝通 尋找解決方法

阿翔說，自己被困的頭幾日，「狀況還OK」，但後來已經「數不到日子」，每日凌晨4點左右才能入睡，非常害怕有人開門進入，「成日擔心會唔會有人衝入嚟」、「每晚12點都唔會派咩人嚟」，即使是社工進入，留守者亦會存有戒心。

在最後，兩位代表呼籲校方能夠進一步與被困人士接觸，盡快處理大家的困境，並指校董會主席林大輝姿態並不是很願意溝通，到場時見到被困人士曾經轉身就走，他們希望校董會、校方管理層應該做出更積極應對，給予支援。

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斥李家超「自首論」

警方昨日（23日）曾呼籲理大內留守人士可以和平有序離開，承諾他們會受到公平對待。兩位代表表示，自從上星期一有人士聽從警方呼籲，離開校園便受到濫捕、催淚彈攻擊，他們認為警方是「講大話，一日警方未撤離曬，一日佢地都唔會出黎。」二人又譴責保安局局長李家超的「自首論」，指之前離開的人並非因為自首而離校，但離校後卻變成「自首」，令校內的人更不願離開。

兩位代表並憂心現時校園內曾施放多枚催淚彈，物資有可能已經受到催淚煙、二噁英的污染，懷疑繼續食用校內的食品是否會有風險，認為校內是人道災難。