【逃犯條例】少年9.21屯門遊行藏鐳射筆改裝傘　被判入更生中心

反修例運動以來首宗受審定罪的案件，今（25日）於西九龍法院少年庭判刑。少年在9月份一次在屯門的遊行開始前被截查，遭搜出鐳射筆、改裝長傘等，被控管有適合作非法用途的工具、在公眾地方管有攻擊性武器共2罪。署理總裁判官蘇惠德裁決前，修改涉及鐳射筆的控罪，並裁定2項藏有攻擊性武器罪成，少年今被判入更生中心，辯方申請保釋上訴被拒。

被告到步屯門時，被警員搜出其隨身物品有改裝傘及鐳射筆等。(資料圖片)

被告案發時年僅15歲，被捕後不久於生日前答辯。儘管案件在少年庭處理，但由於第二項控罪是以《公安條例》提告，現時16歲的被告須被判處 「監禁式刑罰」。

兩項管有攻擊性武器罪

就被告管有鐳射筆，控方只引用《簡易程序治罪條例》中的「管有適合作非法用途的工具罪」作出檢控；而指他藏有改裝雨傘及改裝行山杖，則引用刑責較重的《公安條例》，控以「管有攻擊性武器罪」。兩罪均指被告在今年9月21日，在屯門站公共交通交匯處附近管有上述物品。惟蘇官認為控方的證據與指控不符，裁決前將首罪改成藏有攻擊性器，並裁定兩罪罪成。

被搜出全副裝備

少年被搜出噴漆、護膝、護目鏡等物品。蘇官早前裁決時指，若一心想和平遊行，不必攜帶全副裝備。他又質疑以鐳射筆照向人身或建築物有何意義，裁定少年帶備鐳射筆的意圖，是射向警員或他人的眼睛，以造成傷害。

官指鐳射筆可傷眼及皮膚

蘇官稱，鐳射筆本身並非攻擊性武器，但信納專家的證供，判定涉案的鐳射筆可傷到眼睛及皮膚。另外，辯方曾指出該鐳射筆難以造成實際傷害，蘇官則認為案件的重點是被告有意無傷人的意圖。

傘篷可露出47厘米傘桿

被告現場被查問時表示準備參與遊行，雨傘用以遮太陽，但破損了。蘇官不信納此說，指拉下傘篷後會露出47厘米的傘桿，質疑持「破傘」在防線前徘徊的目的。他道，露出該節傘桿會增加攻擊的距離，認為雨傘經過蓄意改裝，目的是在遊行中使他可躲在傘篷後攻擊警員或其他人。

蘇官又分析指，行山杖拆掉手柄後，兩端均為金屬，更易傷人，例如用以投擲時便加強了攻擊力。他判定行山杖也是經刻意改裝。

案件編號：TMCC700019/2019