【11.25理大】校方晤警方要求和平處理　民主派當選區議員4時聲援

反修例爭議近6個月，引發的政治風暴直捲區議會選舉，建制派不少重量級人物落敗，政治素人上場。 另一邊廂，理工大學自本月17日中午爆發激烈警民衝突，至今踏入第9天，仍有人士留守。 民主派新當選區議會將到理大附近，聲援留守示威者。而理大發聲明，希望政府立即採取和平人道方式勸喻他們離開。

11月25日，理大校園仍有示威者留守。（歐嘉樂攝）

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【14:14】理大表示，由於校園內的環境日益危險和留守者的健康和情緒情况日差，校方今午會見警方時，再次要求警方必須採取和平和人道方式去安排現時還在校園的留守者和平離開，其中的做法可以是登記他們身份證後便讓他們離開。

【12:24】香港理工大學發聲明稱，至今為止，共有超過1000人和平離開校園，其中包括約300名中學生；根據校方現時瞭解的情況，這1000多人中包括約50名理大學生。

理大校方估計現時尚有數十人還留守在校園。校方會繼續透過不同的途徑和方式去勸喻留守者和平離開。校方亦同時促請特區政府要立刻採取和平和人道方式勸喻和安排他們離開，盡快把校園解封並將管理權交還給學校修復。

【11:38】民主派區議會選舉勝選人聲援理工大學留守示威者。新同盟議員范國威透露，今日下午4時會聲援理大示威者，約50人出席，包括主要政黨如民主黨、工黨、新同盟、公民黨，政治素人的當選區議員。他稱，現正與警方就不反對通知書商討。

公民黨楊岳橋、「沙田一隅」的社交網站facebook同表示，有當選區議員會到場聲援。