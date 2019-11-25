【11.25直播】尖東千人聚集要求警員開路　鄺俊宇等進入理大遊說

反修例爭議近6個月，引發的政治風暴直捲區議會選舉，建制派不少重量級人物落敗，政治素人上場。 另一邊廂，理工大學自本月17日中午爆發激烈警民衝突，至今踏入第9天，仍有人士留守。 民主派新當選區議會將到理大附近，聲援留守示威者。而理大發聲明，希望政府立即採取和平人道方式勸喻他們離開。

【22:13】Hotel Icon外的示威者離開，但依然在尖東聚集，估計有上千人。警員在通往理大的行人天橋上和科學館徑戒備。

【21:56】理大附近的Hotel Icon外，晚上有數百人聚集，現場消息指，有警員在此舉行婚禮。一名身穿西裝的男子在酒店附近吸煙，未知是否新郎，被在場人士發現後隨即被包圍，該名男子立即回到酒店內。現時Hotel Icon門外被示威者包圍。

【21:25】在科學館道的示威者亮起手機的電筒，橋上的警員用強力電筒照向下方的示威者。

【21:00】本身是社工的祈德尊選區候選議員陳劍琴，有份進入理大，她在facebook表示，「最後被困市民與學生正與校方商討」。

【20:56】理大向學生、教職員和校友發公開信：

「自上星期日（11月17日）起，理大校園已被封鎖超過一個星期。在這段時間，整個管理團隊，包括各學院院長都在日以繼夜地盡力尋找仍然留在校園內的人士，並游說他們離開；同時，我們亦與警方保持聯繫。我們的管理團隊、老師和輔導員已盡了最大的努力與留守在校園內的理大學生和同事聯繫，而那些我們能聯繫上的師生均已安全離開。



至今為止，共有超過1000人和平離開校園，其中包括約300名中學生；據我們瞭解，這1000多人中包括約50名理大學生。估計現時尚有數十人還留守在校園。隨著校園的衛生情況不斷惡化，環境越趨危險，我們希望那些仍然留在校園內的人士顧及家人、朋友和其他人士正為他們憂心不已，盼望他們可以改變主意，儘早離開校園。我們今天亦多次聯絡警方，要求警方在登記校園內留守者的身份証後，讓他們和平離開校園。



在此期間，大學的身心健康及輔導處仍繼續提供輔導支援服務。同學可透過電郵和電話聯絡專業輔導員。我們亦將設立一個臨時辦公室提供面談輔導服務，詳情會適時公布。



儘管我們期望現時的局面可以盡快解決，但重開校園仍言之尚早。原因是我們須待警方在校園完成調查、搜證及清理危險品的程序，並解封校園後，始能委派專業顧問對校園內的建築物、設施和環境作出全面的安全評估，然後清理、維修和重建校園。



鑑於目前校園環境仍相當危險，只有獲授權的人士方可進入。得悉眾多同事、同學和校友對理大的關懷和心意，其中更有人表示希望參與校園的清理和復修工作，大學同仁均感激不已。當校園重啟時，我們定必邀請大家的幫忙，只是現時我們仍須呼籲各位切勿返回校園。



為了更妥善保障同學和同事的安全，我們已額外聘請專業保安人員在校園和學生宿舍範圍加強保安，並且即時實行以下的保安措施：



· 大學校園只限理大學生、員工和獲授權人士進入；

· 擬進入校園或學生宿舍的人士，須出示有效的證件以作身分檢查；

· 無論在平日或假日，停車場均停止對公眾開放；以及

· 加強學生宿舍的保安，詳情容後由學務長辦事處公布。



在這個艱難時刻，我們非常感謝理大社群對我們的體諒和支持，其中包括我們的校董會主席和成員、員工、學生和校友，以及社會上的友好伙伴等。



我們冀盼這個空前的危機得以和平解決，讓我們團結一致，令大學早日回復平靜，校園可以盡快完成修復工作。我們會適時再向大家匯報大學最新的計劃和安排。」

【20:14】尖東現場愈來愈多人聚集，在科學館道已過百人。警員在天橋戒備。

【20:05】在紅磡，有過百人向理大方向亮起手機燈，並高叫「手足頂住」等口號，又唱起《願榮光歸香港》、《海闊天空》等。在理大陳麗玲樓天台，有一名留守者，開着燈回應，但之後離開不知所蹤。

【20:00】牧師陳恩明，以及袁天佑牧師的妻子陳錦美見記者。他們表示，除了已經露面見記者的二人外，找不到第三人，看不到有人出來拿食物、上廁所。但他們坦言，難以斷言理大內已經「無人」，只是找不到。

警方表示，將派談判專家和其他社工等人進入理大，陳恩明表示，他個人覺得讓理大教職員重新管理理大，是最好的做法，因為之前接觸過的留守人士，對「警察入來」四個字有很大戒心，因為留守者和市民，經過這五六個月，不幸地有很多創傷回憶。「勸人離開最大的困難是『警察』兩個字，人人都想回家，但拒絕的原因是經警察的渠道，怕拘捕、監控，甚至栽贓嫁禍、毆打。他們都明白暴動罪、非法集結，只是對警察沒有信心。勸諭最大的難題。」

11月25日，牧師陳恩明（右）及袁天佑牧師的妻子陳錦美（左）表示，在理大內，除了兩名曾見記者的人士外，找不到其他留守者。（張浩維攝）

【19:14】民主黨立法會議員鄺俊宇，在facebook轉述在理大留守者的說話：「各位手足，大家好。我們知道現在外邊有活動想聲援，深切感謝大家，知道大家想營救我們的心情好逼切。現在理大裡面情況平靜，被困市民情況暫時安好，現在有幾位新當選議員朋友，對我們傳達了大家的關心及心情。請給我們多一點時間，這一刻並不是好時機去硬碰，以免18/11的事件重演。見到再多任何一位手足受傷或被捕，是現時我們最害怕見到的畫面，請好好保護自己，請大家等待我們的消息，謝謝大家。」

【18:58】有市民呼籲警方學習救護車，又提及警察員佐級協會前主席陳祖光在區議會選舉中大敗。有防暴警打開電筒，一度照向指罵他們的市民，以及記者的攝影機。

【18:48】一輛救護車駛入尖沙咀科學館徑警方封鎖線範圍，用擴音器呼籲在場人士讓路。在場人士讓路後，救護車再用擴音器表示「大家一齊加油」。

【18:37】醫管局表示，與消防處經協調及評估情況後，今日下午派出一隊緊急醫療隊聯同消防處人員進入香港理工大學校園，為現場人士提供醫療支援及心理狀況評估。醫療隊包括一名醫生、一名護士、兩名臨床心理學家及一名病人服務助理。

【18:17】油尖警區指揮官何潤勝見記者，他表示警方十分關注理大情況，包括心理和生理狀況，警方組成安全小組，包括中學校長、社工、臨床心理學家、防止自殺機構、救護、消防和警察談判組，準備進入理大遊說。不會第一時間拘捕，只會拍照、登記個人資料，留作稍後跟進。

警方指，用靈活彈性的手法處理，用最和平的方式解決事件，令校園盡快恢復運作。

警方表示，理大事件中，共1100人和平離開，其中300人不足18歲。警方相信根據不同資料來源，相信還有數十人在校內。

進入理大是少量談判組人員，與留守者談判，並無打算拘捕。公開呼籲，希望不要誤會進入校園的目的，進入校園是作出拘捕，做完勸諭的工作就離開，希望可以勸諭留守人士離開，並非要進入校園拘捕。

被問及會否在今日進入校園，警方表示現已天黑，需要一點時間準備，相信今日來不及。警方強調，並無訂立清場死線。

【17:50】香港理工大學下午5時50分再發聲明：

鑑於現時的緊張情况，我們已經再次聯絡警方，嚴正要求警方在登記校園內留守者的身份證後，讓他們和平離開校園。校方希望校園能早日解封，回復安寧。

【17:43】理大校董會成員、應用科學系助理教授朱偉志，向范國威、鄭達鴻、鄺俊宇、陳劍琴及黃國桐講解理大情況，在較早前到場的葉建源在旁陪同。葉建源表示，正等待與兩位留守者會面。進入理大的代表最遲會逗留到今晚12點。

在理大外，警員開咪表示稱已安排五名議員進入理大範圍內，又稱該五名議員稍後將會交待理大內的情況。

【17:31】鄺俊宇、范國威、鄭鴻達、黃國桐進入理工大學。

【17:25】多輛警車陸續駛入理大範圍。

【17:20】伍健偉情緒激動痛苦，希望入內救人。他的同伴安慰他。民主黨立法會議員許智峯，正與警方調停。

十多名防暴警察在科學館徑設防線，另有當選區議員循「正途」在康莊道進入理大範圍，即康達徑花園外入口。范國威、鄺俊宇等人正與警方交涉。

【17:10】嘉湖北候任區議員伍健偉在警方防線外，要求進入理大。逾50人在新文華中心對出高呼「入poly，救手足」。

【17:00】聲援理大的人士，抵達警方防線外。

【16:45】

元朗嘉湖北候任區議員伍健偉指出，他們今日到場只想「救手足」，並將校內的留守人士帶走，強調「齊上齊落」，又呼籲校園內的留守者勿放棄。

社民連的沙田瀝源候任區議員岑子杰則表示，一定要救走留守在理大香港人，又呼籲作為天主教教徒的特首林鄭月娥能作出謙卑的表現，令警方撤離理大，又請求林鄭不要將香港人視為罪犯，能夠以人道立場放他們一馬。岑批評，現時警方並非執法，而是酷刑對待。

【16:40】有救護員在何鴻燊樓前整理物資，惟記者上前詢問是否接到求助個案時，救護員表示並不清楚，他們稱進入校園是希望「救得一個係一個」。

【16:30】民主派區議代表發聯合聲明 促警撤離理大、港府回應大訴求

逾90名民主派區選參選人發表聯合聲明，指數以百萬計選民以選票發聲，顯示民意從沒逆轉，而他們在選舉中勝利的同時，並沒忘記仍被困於理大的留守者。他們指，不少被困留守者出現精神錯亂等症狀，加上天氣開始轉冷、食物亦開始短缺，衛生環境日趨惡劣，形容理大是一場人道危機。他們嚴正要求港府立即回應並落實五大訴求，並立即勒令警方撤離理大，容許各方入理大進行人道救援。



元朗嘉湖北候任區議會伍健偉指出，他們今日到場只想「救手足」，並將校內的留守人士帶走他們，強調「齊上齊落」，又呼籲校園內的留守者勿放棄。社民連的沙田瀝源候任區議員岑子杰則表示，一定要救走留守在理大香港人，又呼籲作為天主教教徒的特首林鄭月娥能作出謙卑的表現，令警方撤離理大，又請求林鄭不要將香港人視為罪犯，能夠以人道立場放他們一馬。岑批評，現時警方並非執法，而是酷刑對待。

【16:00】教會姊妹周太下午與陳龍斌牧師，進入理大與留守者做心理輔導。她說至今共接觸四名留守者，近日從Telegram接觸的一位，發現其連日來在校內觀察他們行蹤，在昨晚終成功面對面接觸，亦發現他心理及情緒很差，神情呆滯及對人不信任，情緒起伏很大，只能讓其哭訴及分享被警察的對待，過程中不會觸及其去留問題。她說，近日主要在入夜後才入校嘗試與留守者接觸，因他們在夜晚多睡得不好，上周六起亦在校內放下安睡舒壓膏、傷口修護啫喱等，有留守者稱有助安睡。面對校內情況日趨惡劣，她希望警方即時讓留守者離開，免受心靈折磨。

此外，昨日區議會選舉，民主派大勝，教育界立法會議員葉建源希望，該喜訊讓留守者明白「爭取有不同方法，不一定留守，出去都可以爭取」。

【15:25】在理大，除了昨日召開記者會的兩名留守示威者，記者未能在校內發現其他人，在下午分別有紅十字會成員、牧師及社工入校尋人，氣氛平靜。

11月25日，理大校園仍有示威者留守。（歐嘉樂攝）

【14:14】理大表示，由於校園內的環境日益危險和留守者的健康和情緒情况日差，校方今午會見警方時，再次要求警方必須採取和平和人道方式去安排現時還在校園的留守者和平離開，其中的做法可以是登記他們身份證後便讓他們離開。

【12:24】香港理工大學發聲明稱，至今為止，共有超過1000人和平離開校園，其中包括約300名中學生；根據校方現時瞭解的情況，這1000多人中包括約50名理大學生。

理大校方估計現時尚有數十人還留守在校園。校方會繼續透過不同的途徑和方式去勸喻留守者和平離開。校方亦同時促請特區政府要立刻採取和平和人道方式勸喻和安排他們離開，盡快把校園解封並將管理權交還給學校修復。

【11:38】民主派區議會選舉勝選人聲援理工大學留守示威者。新同盟議員范國威透露，今日下午4時會聲援理大示威者，約50人出席，包括主要政黨如民主黨、工黨、新同盟、公民黨，政治素人的當選區議員。他稱，現正與警方就不反對通知書商討。

公民黨楊岳橋、「沙田一隅」的社交網站facebook同表示，有當選區議員會到場聲援。