【11.25直播】理大再聲明：嚴正要求警方讓留守者登記身份後離開

反修例爭議近6個月，引發的政治風暴直捲區議會選舉，建制派不少重量級人物落敗，政治素人上場。 另一邊廂，理工大學自本月17日中午爆發激烈警民衝突，至今踏入第9天，仍有人士留守。 民主派新當選區議會將到理大附近，聲援留守示威者。而理大發聲明，希望政府立即採取和平人道方式勸喻他們離開。

【17:50】香港理工大學下午5時50分再發聲明：

鑑於現時的緊張情况，我們已經再次聯絡警方，嚴正要求警方在登記校園內留守者的身份證後，讓他們和平離開校園。校方希望校園能早日解封，回復安寧。

【17:43】理大校董會成員、應用科學系助理教授朱偉志，向范國威、鄭達鴻、鄺俊宇、陳劍琴及黃國桐講解理大情況，在較早前到場的葉建源在旁陪同。葉建源表示，正等待與兩位留守者會面。進入理大的代表最遲會逗留到今晚12點。

在理大外，警員開咪表示稱已安排五名議員進入理大範圍內，又稱該五名議員稍後將會交待理大內的情況。

【17:31】鄺俊宇、范國威、鄭鴻達、黃國桐進入理工大學。

【17:25】多輛警車陸續駛入理大範圍。

【17:20】伍健偉情緒激動痛苦，希望入內救人。他的同伴安慰他。民主黨立法會議員許智峯，正與警方調停。

十多名防暴警察在科學館徑設防線，另有當選區議員循「正途」在康莊道進入理大範圍，即康達徑花園外入口。范國威、鄺俊宇等人正與警方交涉。

【17:10】嘉湖北候任區議員伍健偉在警方防線外，要求進入理大。逾50人在新文華中心對出高呼「入poly，救手足」。

【17:00】聲援理大的人士，抵達警方防線外。

【16:45】

元朗嘉湖北候任區議員伍健偉指出，他們今日到場只想「救手足」，並將校內的留守人士帶走，強調「齊上齊落」，又呼籲校園內的留守者勿放棄。

社民連的沙田瀝源候任區議員岑子杰則表示，一定要救走留守在理大香港人，又呼籲作為天主教教徒的特首林鄭月娥能作出謙卑的表現，令警方撤離理大，又請求林鄭不要將香港人視為罪犯，能夠以人道立場放他們一馬。岑批評，現時警方並非執法，而是酷刑對待。

【16:40】有救護員在何鴻燊樓前整理物資，惟記者上前詢問是否接到求助個案時，救護員表示並不清楚，他們稱進入校園是希望「救得一個係一個」。

【16:30】民主派區議代表發聯合聲明 促警撤離理大、港府回應大訴求

逾90名民主派區選參選人發表聯合聲明，指數以百萬計選民以選票發聲，顯示民意從沒逆轉，而他們在選舉中勝利的同時，並沒忘記仍被困於理大的留守者。他們指，不少被困留守者出現精神錯亂等症狀，加上天氣開始轉冷、食物亦開始短缺，衛生環境日趨惡劣，形容理大是一場人道危機。他們嚴正要求港府立即回應並落實五大訴求，並立即勒令警方撤離理大，容許各方入理大進行人道救援。



元朗嘉湖北候任區議會伍健偉指出，他們今日到場只想「救手足」，並將校內的留守人士帶走他們，強調「齊上齊落」，又呼籲校園內的留守者勿放棄。社民連的沙田瀝源候任區議員岑子杰則表示，一定要救走留守在理大香港人，又呼籲作為天主教教徒的特首林鄭月娥能作出謙卑的表現，令警方撤離理大，又請求林鄭不要將香港人視為罪犯，能夠以人道立場放他們一馬。岑批評，現時警方並非執法，而是酷刑對待。



【15:25】在理大，除了昨日召開記者會的兩名留守示威者，記者未能在校內發現其他人，在下午分別有紅十字會成員、牧師及社工入校尋人，氣氛平靜。

11月25日，理大校園仍有示威者留守。（歐嘉樂攝）

【14:14】理大表示，由於校園內的環境日益危險和留守者的健康和情緒情况日差，校方今午會見警方時，再次要求警方必須採取和平和人道方式去安排現時還在校園的留守者和平離開，其中的做法可以是登記他們身份證後便讓他們離開。

【12:24】香港理工大學發聲明稱，至今為止，共有超過1000人和平離開校園，其中包括約300名中學生；根據校方現時瞭解的情況，這1000多人中包括約50名理大學生。

理大校方估計現時尚有數十人還留守在校園。校方會繼續透過不同的途徑和方式去勸喻留守者和平離開。校方亦同時促請特區政府要立刻採取和平和人道方式勸喻和安排他們離開，盡快把校園解封並將管理權交還給學校修復。

【11:38】民主派區議會選舉勝選人聲援理工大學留守示威者。新同盟議員范國威透露，今日下午4時會聲援理大示威者，約50人出席，包括主要政黨如民主黨、工黨、新同盟、公民黨，政治素人的當選區議員。他稱，現正與警方就不反對通知書商討。

公民黨楊岳橋、「沙田一隅」的社交網站facebook同表示，有當選區議員會到場聲援。