男子涉姦PTGF再錄音叫床聲要脅　被裁定強姦刑恐兩罪成

聲稱任兼職女友（PTGF）至「風山水起」的15歲少女，去年與一名男顧客交易時，疑遭對方強姦。該客人更偷拍過程和少女的「叫聲」，並要脅少女會公開有關錄音及截圖，少女逐通知社工，揭發事件。男顧客早前否認強姦及刑事恐嚇罪受審，陪審團經近3小時商議後，裁定被告強姦及刑事恐嚇罪罪成，辯方將於明日進行求情。

被告陳永霑在高等法院否認強姦15歲PTGF。(資料圖片)

被告陳永霑，39歲。他被控於2018年4月17日，在元朗強姦當時X(案發時15歲)，和同月20日恐嚇X。

交易前有協議

女事主X在錄影會面稱，她自去年4月初從事兼職女友（PTGF），並自言「可以話係風山水起」，很多客人聯絡她。她和被告於事發當日在元朗見面，並前往一間賓館交易，但二人只協議攬、鍚、指插X的下體，以及把陽具摩擦X的下體等，亦可使用震蛋和潤滑劑。

事主稱：講咗唔入得

不過，在交易期間，被告三次把陽具放入其下體，X形容對方的下體進入了四分一，以致X大哭和推開對方，又謂：「講左唔入得！」被告事後安撫X，並在支付500元後，要求和X自拍，後來被告又額外再付200元予X。

X稱她原打算「都收左錢，咁咪算囉」，惟她3天後得知對方在交易時偷拍了過程，又截取與X交易後整理衣服片段的圖片，再傳給X。此外，客人亦在交易時錄音，並把「叫聲」傳給她。

聲稱會將叫聲錄音放公開群組

客人更問X：「如果我公開左，會點？」，又把一個聲稱有「4萬個麻甩佬talk sex」的群組傳給X。惟客人指他沒有把片和錄音上載，但要X「塞住把口，阻止佢隻手做呢啲野。」X認為客人在要求兩人再有性關係。X把事件通知社工，社工再告知X的母親，事件最終報警。

案件編號：HCCC264/2019