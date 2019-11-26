【11.26．理大直擊】校方小組發現一名女留守者　體弱情緒不穩

「理大圍城」踏入第10日，校園內仍有少量人士留守，但身心狀況令人擔憂。 理大校董會主席林大輝今日（26日）透露 ，早上會派出多個小組到校園尋找留守者，以勸他們離開。 警方昨日亦曾提今日將會派人進入理大游說，惟表示仍需時準備。林大輝指，將會各有各做，不會與警方一同行動。

校方小組表示，今日搜索期間發現一名女留守者，輔導員正與她傾談。（曾梓洋攝）

↓按圖看 理大派員搜索情況↓

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【15:55】理大副校長（科研發展）衛炳江透露，在搜索大樓期間，在學生會大樓發現一名女留守者，並非理大學生。她體弱及情緒不穩，被發現時躺在梳化，紅十字會人員為其量脈搏。輔導員正與她傾談，勸喻她離開。

【15:04】有數名工人正在維修由理工大學P座大樓，連接至紅磡站的天橋橋頂。

【14:00】六隊協助小組持校內多條大樓的房間鑰匙，逐間房搜尋。目前為止，搜索了4座大樓，仍未發現有留守者。由於大樓遭到嚴重破壞，大多設施如自動門、電燈不能如常運作，校方人員行走時小心翼翼，亦需以手機燈照明。在搜索期間，校方人員發現不少示威者遺下的物品，如帳篷、毛巾等；大樓內裝有化學品的櫃桶亦有被打開的痕跡。

另外，學校範圍的衛生情況明顯較早前惡劣，一袋又一袋的垃圾堆積如山，不斷有蚊蟲在上面打轉。而在邵逸夫樓的飯堂有大量廚餘、未清洗的碗碟，傳出惡臭味，廚房其中一放置了生肉的鋅盤，更有大量不斷蠕動的蛆蟲。

【13:00】直至今日下午1時，理大校方派出的6隊協助小組已經完成了4座大樓的尋找工作，暫時未發現有留守人士，但發現不同樓層都受到不同程度的破壞，也在大樓中發現各種危險物品及汽油彈。小組會繼續尋找工作。

【10:00】特首林鄭月娥回應傳媒提問，稱仍要遵守法治處理事件，但目標是和平解決及有靈活做法。她指警方昨日已同意，以醫療先行方法處理留守人士的離開，會先紀錄他們的個人資料而不會即時拘捕。她續說，如理大人員成功找到並勸喻留守者離開，警方安全小組就不用行動，惟如有需要警方仍會提供協助。

【09:40】理工大學副校長(科研發展)衛炳江指，校方派出的團隊約有50人，包括教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等，分6隊於全校園搜索，查看有沒有受傷的留守者，提供支援。他重申，若留守者離開，警方只會登記身份證，不會即時拘捕，期望於下午3至4時前完成搜索工作。

【09:36】理大校方人員到場。

【8:55】理大校董會主席林大輝表示，校方今早會派出小組至校園，尋找留守人士並勸喻他們離開。

民主派在周日（24日）舉行的區議會選舉中取得壓倒性勝利後，昨日（25日）派出葉建源、鄺俊宇、范國威等多名議員與留守者對話，大批市民也在昨晚在紅磡、尖沙咀、油麻地參與「和你唱」，並亮起手機燈等，為留守人士打氣。

理大在昨日（26日）深夜11時45分發聲明，表示周二（26日）將派多個小組尋找留守者，並希望警方早日解封校園。

11月25日，晚上紅磡和尖東有人聲援理大留守者，從理大內可看到紅磡的點點燈光。（張浩維攝）