【理大】消防證油麻地碧街衝突曾收「人疊人」報告　救援未受阻

警方繼續圍堵理工大學行動，上周一（18日）更有大批示威者應網上號召，於油尖旺一帶聲援理大示威者，當時傳出油麻地碧街曾發生「人疊人」事件，警方早前表示未曾發生人踩人事件。 消防處今日（26日）證實，當晚收到前線消防員報告，指油麻地彌敦道及碧街交界有大量傷者及人疊人情況，其後派出消防車及救護車處理33名傷者，並指救援過程無受任何阻礙。

昨日有6名義務急救員見記者時亦證實當晚出現「人疊人」情況。（資料圖片／陳欣彤攝）

警方上周二（19日）表示，18日晚上並沒有發生所謂人踩人的情況。署理消防處副處長楊恩健今日就於政府跨部門記者會中指，消防處通訊中心當晚約11時32分收到前線消防員報告指，油麻地彌敦道及碧街交界有「人疊人」情況，其後派出消防車及救護車處理33名傷者，提供緊急救援，處理後亦將他們送院。

昨日（25日）有6名義務急救員見記者時亦證實當晚出現「人疊人」情況，並批評警方拖走義務急救員及向他們揮棍，阻止他們及兩名消防員救援連番求救的示威者。有義務急救員形容當時人疊人情況疊起來的高度有一名成年男子般高。

警方昨日回覆傳媒查詢時並無回應早前為何否認出現人踩人，只是說當晚有數以千名示威者向警方投擲磚頭及汽油彈，情況混亂。有人在逃走時，在碧街近油麻地地鐵站出口跌倒。現場警務人員已即時作出疏導人群措施。警方又說，警員在救護人員到場前，為傷者初步處理傷勢。