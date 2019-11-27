入境處呼籲聖誕及新年期間外遊的市民提早申請旅行證件

臨近年底，不少市民計劃在聖誕、新年外遊度假。入境處今日（27日）呼籲，有意在聖誕及新年假期期間出外旅遊的香港居民盡早申請旅行證件。

入境處發言人表示，所有合資格的香港特區護照申請人若持有有效的香港永久性居民身份證，可24小時透過網上或入境處流動應用程式遞交申請。申請人亦可於辦公時間內使用設於灣仔入境處總部及6間分區辦事處的「申請證件服務站」遞交申請，無需預約。

某些地方規定，旅客須持有有效期不少於6個月的護照才可入境。（資料圖片）

入境處通常不會為方便觀光旅遊而緊急發特區護照

發言人指處理香港特區護照申請，在收妥所需文件、費用及相片後，一般所需的時間為5個工作天（不包括周六、周日及公眾假期）。若申請人為11歲以下而未領有香港永久性居民身份證的兒童，一般的處理時間為10個工作天。此外，處理郵遞、投遞、網上或透過入境處流動應用程式遞交的申請的時間，可能需要額外2至3個工作天。因遺失、損壞或更改個人資料而換領護照的人士，須親身遞交申請，其申請亦可能需較長的時間處理。另外，入境處只會在理由充分的情況下，接納緊急簽發香港特區護照的要求，且通常不會為方便觀光旅遊而緊急簽發香港特區護照。

現時共有166個國家及地區給予香港特區護照持有人免簽證入境或落地簽證安排。某些地方規定旅客須持有有效期不少於6個月的護照才可入境。另外，入境處已與韓國、新加坡、德國、澳洲和泰國合作推行互相使用自助出入境檢查服務安排。合資格的香港特區護照持有人可使用有關服務。

入境處提醒，香港居民可以透過「外遊提示登記服務」登記他們的聯絡資料及行程。當身處外地而發生緊急情況時，入境處「協助在外香港居民小組」可根據登記人士提供的資料，與他們聯絡並提供切實可行的協助。