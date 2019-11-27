【逃犯條例】6月至今43公務員涉活動被投訴　局方強調為極少數

由6月的反對《逃犯條例》修定而引發的爭議不絕，期間曾有公務員團體發起大型集會，有逾萬人出席，立法會議員周浩鼎於今日（27日）的會議質詢中提及有關的被捕及投訴數字，公務員事務局局長羅智光書面回覆指，由6月至今，公務員事務局收到指稱有公務員參與非法集結或暴力活動，或公開發表詆毀一國兩制言論的投訴中，共涉及43名公務員，並以既定機制將有關投訴轉交其所屬的部門跟進。

由6月的反對《逃犯條例》修定而引發的爭議不絕，期間曾有公務員團體發起大型集會，有逾萬人出席。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

他提到，公務員被調查是否有嚴重不當行為或干犯刑事罪行，或當局已經或將會對其開展紀律或司法程序時，根據既定機制及基於公眾利益，會將有關公務員停職，強調現時遭停職的人員只屬極少數。

他又說，如在調查後當局認爲有證據顯示有關公務員有不當行爲或被法院裁定干犯刑事罪行的公務員，管方會採取適當的跟進行動，當中包括口頭警告、書面警告、譴責、嚴厲譴責、降級、迫令退休或革職等紀律處分。

此外，羅說，由6月至今，教育局共接獲四宗個案涉及官立學校教師涉嫌在社交平台發表仇警言論的投訴，一宗已證實不成立，三宗仍在調查中，目前沒有相關人員被着令停職。然而，為保障學生利益，在調查進行期間,其中兩名公務員教師已被暫時調離官立學校，在局內暫時擔任其他工作崗位。

他說，目前沒有相關人員被着令停職，但經調查後證實有關的投訴成立及相關人員違反紀律，教育局會考慮該人員所犯不當行為的嚴重程度及細節，視乎每宗個案的個別情况，並根據既定公務員紀律機制，對該人員採取適當的跟進行動。