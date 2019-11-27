奧數比賽團被迫聽導遊講養鬼仔　教育中心經理認不乎商品說明罰款

教育中心經理去年舉辦一個奧數比賽的泰國旅行團，惟學生與家長到步後，卻被迫聽導遊分享「養鬼仔」。有5名參加者事後發現旅程安排與邀請函所述情況有異，疑中心經理違反《商品說明條例》，並向海關舉報，經調查後發現該團並非由信中提及的旅行社承認。教育中心的經理因而被票控，他今(27日)在九龍城法院認罪，並稱一時疏忽，非存心騙人，裁判官判他罰款合共罰款2萬5千元，另須賠償事主93450元，及需自簽2千元守行為1年。

被告葉朱慶，40歲，是香港奧協有關公司的總經理，被控於去年5月22日，在九龍彌敦道安利大廈4樓，向5人提供服務，即於同年8月2日至7日期間，到泰國曼谷連旅程安排的套票，包括參加「2018亞洲國際數學奧林匹克公開賽」，並訛稱會安排由領有牌照的旅行代理商金潤國際旅運有限公司承辦，惟最終服務與其說明不乎，葉承認全部5張傳票。

參加者未獲金潤職員接待

控方案情指，海關接到5個投訴，指有關人等參與一個由奧協舉辦參與奧數比賽的泰國6天旅行團，其邀請信寫明會由註冊旅行社金潤承辦。5名投訴人收到邀請信後，與親友一同參加，惟他們於去年8月出發時到機場辦理登機手續至整個旅程中，均沒有得到金潤職員的接待。

金潤一名董事只在社交場合見過葉

海關接到投訴後曾到金潤調查，金潤的一名董事稱，去年5至6月曾在一社交場合見過葉，葉有問過泰國旅行團的事，之後已沒有再與葉聯絡，亦沒有承辦該旅行團。

海關事後到香港奧協搜查，發現涉案旅行團的邀請函上有金潤承辦的字眼，惟行程表及收據上卻指是深圳市運通商旅國際旅行社承辦。葉受查時承認，他獲奧協授權向參加者發出邀請信。海關最後發5張傳票指葉違反《商品說明條例》。



辯方求情時指葉沒有威迫顧客參加該旅行團，其案件並非同類案最差的一種。



案件編號：KCCC 2269/2019