【區選分析】建制平均每區得票增26%　仍不敵泛民選票海嘯

2019年區議會選舉改寫香港議會政治版圖，泛民橫掃八成以上議席，並取得17個區議會控制權，徹底扭轉過往區議會全數由建制主導的局面。 建制雖然大敗，但整體所得選票有增無減，今屆有43萬選票進帳，增幅有55.9%。不計算改劃及上屆自動當選選區，建制在272個、逾六成選區內得票較上屆增加。泛民方面，在今屆和上屆均有民主派候選人參選、沒有大變動的改劃、上屆沒有自動當選情況的256個選區中，泛民得票進帳普遍在41%-60%左右，增幅最高近九成，平均增幅高達51.7%。 在部份選區如沙田帝怡，建制得票雖大幅下跌，但仍因泛民有兩名候選人撞區而漁人得利，贏得議席。

建制雖敗陣 吸票能力實更強勁

今屆登記選民突破400萬，投票人數超過290萬，投票率高達七成，帶動泛民得票勁增100多萬，增幅接近一倍；而建制派雖然敗陣，但仍有43萬得票進帳，增長55.9%，可見鐵票猶在，吸票能力較上屆更強勁。

建制派雖然敗陣，但仍有43萬得票進帳，增長55.9%，可見鐵票猶在，吸票能力較上屆更強勁。﹙香港01製圖﹚

建制逾六成選區得票有進帳

全港一共有452個選區，減去改劃變動較大的、上屆出現自動當選情況的75個選區，今屆泛民在312個選區中均有得票進帳。建制雖不敵泛民，但仍能夠在272個、逾六成選區中取得較上屆多的選票。

泛民今屆在312個、近七成選區均有得票進帳，而建制也在272個、即超過七成選區中得票有增長。﹙香港01製圖﹚

仔細計算，在今屆和上屆均有建制派參選、沒有大變動的改劃、上屆沒有自動當選情況的307個選區中，建制陣營在當中的268個選區中選票增加，另在39個選區內失票。

建制得票進帳普遍在21%-40%左右

若將建制得票增幅分為0%-20%、21%-40%、41%-60%、61%-80%、81%-100%五個等級，建制得票進帳普遍在21%-40%左右，其次是0%-20%，得票增幅最高達到九成以上，最低0.1%，平均增幅26%。在黃大仙龍趣選區，建制得票較上屆增加2,410票，增長達到90.1%。不過建制派在這區敗予對手，現任區議員、九龍社團聯會李東江以260票之差，不敵泛民「素人」莊鼎威。

建制得票進帳普遍在21%-40%左右，其次是0%-20%。得票增幅最高達九成以上，最低0.1%。﹙香港01製圖﹚

泛民方面，在今屆和上屆均有民主派候選人參選、沒有大變動的改劃、上屆沒有自動當選情況的256個選區中，泛民得票進帳普遍在41%-60%左右，增幅最高近九成，平均增幅高達51.7%。

在今屆和上屆均有泛民參選、沒有大變動的改劃、上屆沒有自動當選情況的256個選區中，泛民得票進帳普遍在41%-60%左右，增幅最高近九成，平均增幅高達51.7%。﹙香港01製圖﹚

建制得票升幅十個選區 無一由建制勝出

建制派得票升幅最大的十個選區，包括黃大仙區龍趣、竹園南，東區鯉景灣，西貢區健明、南安，深水埗區荔枝角南，沙田區錦英、松田、烏溪沙，以及屯門區景峰。上述十區，無一由建制勝出。建制派在得票增加的268個選區中，只贏取得25席，而泛民贏得241席、其他間陣營取得兩席。

建制派得票升幅最高的十個選區，包括黃大仙區龍趣、竹園南，東區鯉景灣，西貢區健明、南安，深水埗區荔枝角南，沙田區錦英、松田、烏溪沙，以及屯門區景峰。上述十區，無一由建制勝出。﹙香港01製圖﹚

建制沙田帝怡跌票逾80% 因泛民撞區漁人得利

在建制得票跌幅最大的十個選區中，建制派候選人在兩區中贏出，包括民主黨劉青及沙田區政謝潔泳撞區的沙田帝怡。建制在該區得票減少1,580票，跌幅逾八成，但民建聯林港坤仍能在泛民撞區中漁人得利，以1,923票、43%得票率贏得議席。

建制在沙田帝怡得票減少1,580票，跌幅逾八成，但民建聯林港坤仍能在泛民撞區中漁人得利，以1,923票、43%得票率贏得議席。﹙香港01製圖﹚

另外在鄉事派重地之一的元朗新田選區中，建制派雖較屆損失逾40%選票，並且面對撞區及四人混戰的情況，前新田鄉委會主席文富穩也能以200多票之差擊敗泛民候選人徐啓龍。