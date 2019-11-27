那打素醫院病人插錯喉管穿肺　即晚心臟停頓　三日後死亡

再有醫療事故發生！醫管局今日（27日）公布，一名病人於本月23日在雅麗氏何妙齡那打素醫院留醫，鼻飼喉管被錯誤插入左肺。病人即晚心臟停頓，轉至深切治療部留醫，並在三日後（26日）死亡。院方表示對事件感到非常難過，已即時向病人家屬致歉及交代事件，並已轉交個案至死因裁判官跟進。

插喉後即晚心臟停頓 被送往深切治療部

醫管局稱，一名病人因吞嚥困難及血氧水平下降，由大埔醫院轉送至那打素醫院接受治療及安排接受鼻飼喉管餵食。本月23日下午，病人把鼻飼喉管拔掉，需要重新插入喉管。其後病人接受X光檢查，亦按程序抽取胃液樣本作酸鹼測試，均無異常。病人於同日晚上及翌日凌晨經喉管接受營養奶及清水，然後突然心臟停頓，醫護人員立即為病人急救及將病人轉送深切治療部。當醫護團隊檢視病人早前接受的X光檢查影像紀錄後，發現鼻飼喉管被插入病人左肺。

8星期後交報告

病人情況持續惡化，延至十一月二十六日離世，個案已轉交死因裁判官跟進。院方表示，對事件感到非常難過，已即時向病人家屬致歉及交代事件。院方續稱，非常關注此事件，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報，並將就事件展開根源分析調查，八星期後提交調查報告。