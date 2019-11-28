【11.28理大．直擊】理大副校長楊立偉與消防員到校內處理危險品

理工大學自上星期日（17日）起遭警方圍封第12天，理大校方昨日（27日）下午發聲明指已進行全面尋找留守人士的工作，但未有發現再留守者。不過晚上約11時許一名黑衣留守者見記者，強調警方一日不撤離，他們也不會離開。警方指今日（28日）早上會派出談判專家、爆炸品處理課及傳媒聯絡隊，聯同消防救護、臨床心理學家等組成的安全小組，連同刑事偵緝人員入校，會先處理危險品及攻擊性武器，並在校園內蒐證，而理大校方亦會派員陪同。 《香港01》會繼續在理大直擊最新情況。

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【07:55】理大副校長（學生事務）楊立偉表示，校內仍有汽油彈及攻擊性武器，警方解封前，需先處理危險品，故與消防員到場處理。他表示，由於有校內危險品，認為留守者處境並不安全。楊立偉回應傳媒提問後，就先行離開，消防員則於校內檢視。

【07:45】有約十多名消防員及理大職員進入理大，包括理大副校長（學生事務）楊立偉。

11月27日，理大行政副校長盧麗華稱，今日校方加強人手至100人入校搜索，行動中未有發現任何留守人士。（羅君豪攝）

▼理大圍城 校內多日情況▼

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11月中有網民發起「三罷」，並於多處堵路。期間多間大學校園都成為示威者與警方衝突「激戰」場地，而理大更於11月17日起，被警方重重包圍至今，逾千名示威者及留守人士等過去多日陸續離開，直至昨日理大經全面搜索後，認為已無任何人留守。