【11.28理大．直擊】警方檢逾600枚汽油彈　大型投石器　蒐集指紋

理工大學自上星期日（17日）起遭警方圍封第12天，理大校方昨日（27日）下午發聲明指已進行全面尋找留守人士的工作，但未有發現再留守者。不過晚上約11時許一名黑衣留守者見記者，強調警方一日不撤離，他們也不會離開。 今早（28日）警方、其他政府部門代表、社工及臨床心理學家等成立的安全小組進入香港理工大學清理大樓內的危險品；理大副校長（學生事務）楊立偉亦聯同十多名消防員及理大職員進入理大。至上午約11時， 警方在校園檢走包括箭、汽油彈等，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華坦言：「入面乜都有啲！」 《香港01》會繼續在理大直擊最新情況。

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【16:43】有警員檢獲花劍。

【16:33】有警員檢獲投石器。

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【16:11】大批警員排隊登記所檢獲危險品數目。

【16:02】有警員正點算檢獲的弓箭數目。

【15:50】警方檢獲汽油彈、電油等。

【15:36】警方用封鎖線圍起檢獲危險品。有警員檢獲弓箭。

【15:22】兩輛炸彈處理車、一輛危險物質處理消防車到達康莊道，5名炸彈處理課警員進入理工大學封鎖線範圍。

【14:44】包括有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在內，一行超過50名警員，携同手推車及行李箱等物品，進入理工大學J Core何鴻燊樓。另有逾20名警員帶備行李箱和紅白藍膠袋，進入理工大學F Core陳大河樓。

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【14:11】候任荃灣區議員岑敖暉、謝旻澤及陳劍琴表示，會繼續聯絡校方，以申請進入理大。岑表示，今早見警方大規模進入理大搜證，相信若仍有不同留守者，他們精神或身體上或有重大問題，冀以區議員身份可以提供協助，亦擔心資訊不流通會出現任何狀況；他冀，無論現場發生任何事情，都能給公眾監察的機會，以免再出現「813太子站事件」。

惟警方向他表示，現時「一刀切」不可進入理大，他需再聯絡校方，並向警方申請才可進入。

【13:45】 約百名便衣警員經康莊道進入警方於理大的封鎖線；亦有約有數十名消防員進入理大範圍。

【13:13】 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華前往Y Core視察。

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【12:06】 警方檢獲的危險品包括小型石油氣罐（Gas罐）、電油、載有不明液體的玻璃樽等。

【12:00】 警方再在理工大學F Core對出劃起封鎖線，消防員及警員在封鎖範圍內將危險品分類。

【11:55】警方檢獲懷疑汽油彈

【11:46】有消防員及警員進封鎖線內搜證及處理危險品。

【11:38】警方封鎖理工大學G Core對出位置。

【11:29】兩輛警車，包括一架寫有「炸彈處理」的警車，經過警方理大防線。

【11:15】警方將理工大學何藴華室用作證明存放處。

【11:09】 再多約10名防暴警員離開理大封鎖範圍，返回警車上。

【11:08】 警方檢走校園內部份物品，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方檢走包括箭、汽油彈等物品，坦言「入面乜都有啲」。

【10:55】十多名爆炸品處理課警察離開理工大學範圍。

【10:25】約20名防暴警員離開警方於理大的防線。

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【10:17】消防員在理工校園內巡查，發現裝有液體的危險品，並於包玉剛圖書館外拉起封鎖線。有消防員表示，發現校內有多個空置玻璃樽，及見玻璃樽內有液體，認為有風險，所以拉起封鎖線。

【10:10】 警員進入理工大學包玉剛圖書館。

【10:07 】鑑證科人員在理工大學校園內拍攝。

【10:01】 康莊道再有數名防暴警員及4名消防員進入警方防線。

【09:52】爆炸品處理課再次進入理工大學Y Core

【09:42】 逾10名爆炸品處理課人員從理工大學李兆基樓步出；有爆炸品處理課人員拾起寫有電油的液體。

【09:43】有駕駛人士於康莊道經過警方防線，經登記後方獲通過。

【09:26】康莊道，有工人陸續將水馬搬上天橋。

【09:19】警方鑑證科人員在理工大學內商討工作方向。

【09:13】民主黨立法會議員鄺俊宇經警方登記後進入理大。

【09:09】 警方鑑證科人員在理工大學內研究大學地圖，商討工作分工。

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【08:48】警方於理大校園內拉起封鎖線

【08:35】約數十名便裝警員已進入理大校園；亦有多名警員在康達道附近防守。

【08:27】消防員於理大飯堂內發現汽油，將之集中放到桌下。

【08:15】消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業表示，消防的危險品課將在校方職員陪同下，巡視危險品倉評估校內安全，查看是否有危險品，如果有洩漏，將會即使處理。

【08:10】警務處助理處長周一鳴表示，校園內許多危險品、攻擊性武器等等，警方希望進入校園解決危機，他表示理工大學消防人員早前也曾進入校園但是並未發現有人。警方早前組成安全小組，包括消防、救護、爆炸品處理課人員、刑偵人員、談判專家、心理學家等等。安全小組進入校園的目的有二，包括處理危險品，包括爆炸品和腐蝕性物體，以及處理罪案現場，進行搜證，希望早日將校園還給校方。

他並且強調，警方的行動希望和平進行，並且手法靈活彈性，是次行動不以搜查、搜捕為目的，最主要希望保證校園的安全；若遇見有留守示威者，會交談判專家與對方溝通。

【07:55】理大副校長（學生事務）楊立偉表示，校內仍有汽油彈及攻擊性武器，警方解封前，需先處理危險品，故與消防員到場處理。他表示，由於有校內危險品，認為留守者處境並不安全。楊立偉回應傳媒提問後，就先行離開，消防員則於校內檢視。

【07:45】有約十多名消防員及理大職員進入理大，包括理大副校長（學生事務）楊立偉。

11月27日，理大行政副校長盧麗華稱，今日校方加強人手至100人入校搜索，行動中未有發現任何留守人士。（羅君豪攝）

▼理大圍城 校內多日情況▼

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11月中有網民發起「三罷」，並於多處堵路。期間多間大學校園都成為示威者與警方衝突「激戰」場地，而理大更於11月17日起，被警方重重包圍至今，逾千名示威者及留守人士等過去多日陸續離開，直至昨日理大經全面搜索後，認為已無任何人留守。