旅議會︰看淡聖誕巿道　報團人數跌15%　日本九州六天團最平$8188

撰文：韋景全
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還有不足一個月便到聖誕節，惟香港旅遊業議會表示，受中美貿易糾紛和反修例事件影響，加上聖誕和農曆新年只相距一個月，業界普遍看淡今年聖誕的巿道，整體的團費比去年同期下跌約 5%，報團人數亦下跌約15%，最受歡迎的目的地，短線團仍然是日本、韓國，長線團則是澳洲、北歐。
據資料，受港人歡迎的日本團，最低團費是一個日本九州六天團，價值8188元；東京／大阪五天團最低團費為8999元。
香港旅遊業議會表示，業界普遍看淡今年聖誕的巿道。（資料圖片）
據旅議會的2019年聖誕假期出發旅行團團費概況，如向來都是聖誕節亞洲短線遊熱點的日本及韓國，往九州、北海道、東京／大阪的團費，最低分別是8166元六天、9999元五天、8999五天；韓國五天團最平價值是2999元。至於長線團中，最低團費的是東歐八天團6988元。旅議會所指最受歡迎的澳洲、北歐，最平團費分別12998元八天、24988元七天。
高鐵團及港珠澳大橋團轉跌市
至於高鐵團及港珠澳大橋團，旅議會表示由通車以來一直大收旺場，惟近期巿況逆轉，高鐵團旅客人數較去年同期下跌約20%，團費則下調 5%左右，由香港出發的高鐵團約佔全部高鐵團70%，熱門線路包括廣東省、桂林、廈門、貴州、張家界，團費由800元至8,000元。前往廣東省的巴士團人數，亦較去年同期下降約20%，團費下跌約 10%，巴士團之中約有40%會使用港珠澳大橋， 2天團最便宜的需609元。
香港旅遊業議會表示，整體的團費比去年同期下跌約 5%。（香港旅遊業議會提供）