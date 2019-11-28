旅議會︰看淡聖誕巿道　報團人數跌15%　日本九州六天團最平$8188

還有不足一個月便到聖誕節，惟香港旅遊業議會表示，受中美貿易糾紛和反修例事件影響，加上聖誕和農曆新年只相距一個月，業界普遍看淡今年聖誕的巿道，整體的團費比去年同期下跌約 5%，報團人數亦下跌約15%，最受歡迎的目的地，短線團仍然是日本、韓國，長線團則是澳洲、北歐。

據資料，受港人歡迎的日本團，最低團費是一個日本九州六天團，價值8188元；東京／大阪五天團最低團費為8999元。