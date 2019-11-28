【三罷】兩青年涉圍毆疑似便衣警被控　警需時翻看片段　案件押後

反修例風波持續，市民兩周前連日發起「三罷」，多區發生衝突。一名男子本月13日深夜在銅鑼灣疑因被懷疑是便衣警員而遭圍毆，警方事後拘捕兩名涉案青年，並控以襲擊致造成身體傷害罪。案件今（28日）於東區法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官林子勤將案件押後至明年1月9日再訊，以待警方翻看閉路電視及新聞片段、尋找在逃人士及目擊證人等。兩被告獲准保釋，期間不得離港，但毋須守宵禁令。

首被告王家俊(左)，及次被告李樂恆(右)被控一項襲擊致造成身體傷害罪。(林樂兒攝)

被告王家俊（19歲，學生）及李樂恆（22歲，侍應）各自被控一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他們於11月13日在銅鑼灣金百利商場地下襲擊男子X。

控方指，事主被十多人腳踢及用雨傘襲擊，雖在復原當中，但擔心暴露身份。他認出兩名被告有份圍毆，而次被告更是其中學同學。控方又透露，日後或再有其他人被控，亦可能會加控罪名。

控方指被告施襲時有蒙面

控方表示被告施襲時有蒙面，林官問X如何認出蒙面的被告，控方回應X被打時雙方曾對峙，亦有對話。

兩被告獲准以2000元現金保釋，期間不得離港、每周報到1次、居於報稱地址，及不得騷擾控方證人，但毋須守宵禁令。

案件編號：ESCC2634/2019