已婚警涉用假便箋探女犯　被告認女方本為線人　後發展出親密關係

已婚的反黑組高級男警員，疑為了與外籍女收押犯見面，涉兩度使用虛假便箋探監。他否認兩項使用假文書及兩項管有假文書罪案，今（28日）在東區法院續審，被告出庭自辯，承認涉案的女疑犯，原本是他的線人，惟與對方聯絡多了而發展出較親密的關係，他承認自己處理感情方面「係有唔好嘅地方」，但強調兩次探監目的是要收集毒品情報，又否認知便箋是冒簽。

被告張嘉諾否認兩項使用假文書及兩項管有假文書罪。(林樂兒攝)

被告張嘉諾（43歲），否認於2017年1月11及25日，在大欖女懲教所內，使用及保管假的便箋，意圖使懲教職員接受為真文書。

找女疑犯為收料

張供稱，2015年加入反黑組，其直屬上司李志禮即「禮哥」後來調職，新上司為高級督察何惠文，但他與「禮哥」仍會一起見收押犯以收集情報。張稱，於2007由同事介紹認識案中的女疑犯，2016年9月左右，「禮哥」想他找該女疑犯「收料」。

未親眼目睹上司簽批便箋

他續道，兩次的探監便箋均是他草擬後再交給上司何惠文簽批。他未有親眼目睹何簽署，其後在自己的桌面收到簽好的便箋。他又指，原訂於該年1月10日探監，但寫錯女疑犯的編號，故懲教人員替他安排翌日探監，「禮哥」則叫他翌日再來，會面後寫報告，但「禮哥」在會面當日並無同行。月尾的探訪，因「禮哥」放假，張遂一人前往。

被告張嘉諾稱原本與「禮哥」李志禮(圖,前)一同往探該女犯。(資料圖片)

女方在信件中流露思念之情

控方透露他在探監前收到對方多封信件，內容為抒發她對張的思念之情，亦有提到獄中的瑣碎事。張同意。

張其後受辯方盤問，就警方拘捕時搜到女疑犯的出世紙，張解釋女方母親因他是警員，出於信任而讓他保管文件。控方續指，他數次憑出世紙帶女疑犯的女兒探監，質疑不是純粹「保管文件」般簡單，張則回應最初收到時未有想及用途。

承認與女疑犯發展出親密關係

控方指女疑犯只是其女友，並非線人，張不同意。控方再修正該女子是情婦，張被追問下表示她最初是線人身份，後來因多了聯絡，兩人於2016年尾發展出親密關係。張又另外提供住所以外的私人信箱地址讓女疑犯寄信，他承認自己感情上處理欠佳，「感情上有隱瞞」。

張不同意藉詞收集情報假公濟私，他不認為簽便箋的人並非上司何幫辦，亦否認知道便箋是冒簽。

控辯雙方將於下月10日作結案陳詞。

案件編號：ESCC 1082/2019