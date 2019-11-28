【理大圍城】尖沙嘴鐘樓集會聲援留守者　急救員見證傷者頭皮破裂

理工大學「圍城」進入第12天，校方日前發聲明要求警方立即解封校園，而警方「安全小組」及刑偵人員今日(28日)進入校內，處理危險品及蒐證。 有網民發起「聲援理大反對圍捕」集會，號召今晚7時半齊集尖沙嘴鐘樓外，為被圍困人士集氣，亦抗議警方圍捕校園的做法。集會已獲發不反對通知書，《香港01》將直播現場情況。

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晚上7時開始，逾千人在尖沙咀鐘樓聚集，人群延至星光大道的天橋上。集會在晚上7時半正式開始，群眾亮起手機燈，大合唱《願榮光歸香港》。隨後，好鄰舍北區教會傳道人陳凱興帶領群眾高呼「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等口號。有人舉起五字手勢，喻意「五大訴求，缺一不可」。

陳凱興說，今晚的集會十分重要，用以表達眾人心中的鬱結。他又指警方圍捕理大不容許人道救援，做法令人憤怒。他表示，「和理非」的能力不容忽視，有留守者曾告訴守護孩子成員稱，「知道有大人喺度，覺得好安心。」

晚上7時55分，陳凱興帶領群眾合唱《Shalom My Friend》。他解釋，歌詞意思是「但願遠處朋友能平安，直至再見面。」

留守理大急救員：有傷者皮膚裂至額頭

一名曾在理工大學留守3日2夜的義務急救員Alice分享道，在她參與支援的第二晚，警民衝突越演越烈，警方宣布所有從理大離開的人均會被捕。全部急救人員圍著哭 ，她坦言當時在想「唔知過唔過到今晚」，並已寫好遺書。

Alice形容在理大看見有傷者的傷勢「恐怖」，她表示，有人捱了一下警棍，皮膚由髮旋裂至額頭。她再經過醫療室，看見有傷者下巴位置皮膚爆開見骨。有其他急救員告訴她，有傷者的背脊開放性傷口發炎，亦有至少5至6名留守者出現創傷後遺症。她反問：「拉人係咪真係咁重要？可唔可以救人先？」她又提醒群眾，雖然區議會選舉重要，但不要忘記願意上前線抗爭的人，「要記住每張票都係滴住血」。

大會邀請參加者到台前分享心情，期間一名民主黨議員助理當眾透露了理大留守者的位置。現場人士情緒激動，不斷指罵並驅逐他離場，隨後他由現場糾察護送離開。

晚上9時半，群眾再次亮起手機燈，合唱《願榮光歸香港》及《海闊天空》，然後陸續散去。