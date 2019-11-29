【11.29理大直擊】滕錦光：理大是最大受害者　有信心下學期復課

警方圍堵理大行動今（29日）踏入第13天，警方昨聯同消防等多個部門組成的安全小組，進入校內蒐證及處理危險品，今天將繼續行動，又指有信心可於本日之內可將安全的校園，交回校方管理。警務處助理處長周一鳴昨表示，未有發現留守人士，解封後警方亦無必要再進入校內，但基於人道原因，冀留守者主動求醫，以便進行身體檢查，是否拘捕並非警方目前最關心的問題。 警方於早上10時表示，已完成蒐證，待移走危險品後會撤離校園，將校園交還理大，以及撤走外圍封鎖線，恢復行車。

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【17:04】理大1989年畢業生譚先生下午1時許便到理大校園視察，他打算解封後第一時間視察校園環境；他對理大衝突事件感覺「好唏噓」，眼見理工大學遭破壞，直言「未見過咁大個廢墟」；他又批評警方做法過分，「使唔使咁用多催淚煙」，並對受傷學生感到心痛。

【16:30】理大保安稱，由於需盡快進行修復工程，故除理大工作人員外的所有人士，包括記者，均不得進入校園。而保安亦會勸籲理大內的記者離開。

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【15:58】滕錦光表示，校園有很多破壞，要專業評估後才知道需要多少經費。目前看不同大樓破壞程度不同，有個別大樓，一個月後可以安全開放。會逐階段開放，有信心下學期準時開學。

被問及有教職員16日晚通宵改卷後，17日因理大被警方包圍而無法離開，最終離開時被警方告暴動罪。滕錦光表示，有兩個教職員被捕，具體情況應該讓警方回答更合適。

46名一度滯留的學生，被登記身份，未有被起訴，已經回家，若將來法庭有定罪，會按照既定程序處理。

被問及立法會抽起理大的撥款，滕錦光指何文田教學樓將受影響，他說大樓用來培養康復和視光方面的人才，香港老齡社會非常需要這些人才，呼籲社會各界盡快撥款，不要引起太大的延誤。他強調事件因為社會的政治風波，使理工大學成為很大的受害者，希望大家繼續支持我們的發展。

【15:35】滕錦光見記者：

大家知道這段時間香港發生很多事，不幸地過去兩星期，理工大學校園被大量示威者佔據，最終我們勸諭了所有示威者和平地離開校園。有1100多人，其中300多人是中學生，只有46位是理大的同學。理大被佔據事件，理大是最大的受害者，對我們影響非常大，大家看到破壞很大。

這次事件發生在理大有兩大原因，第一是我們是重要的地方，對示威人士來說，希望在三罷堵塞紅隧，理大被利用作為據點；第二理大一直實行開放校園政策，以前一直方便街坊，但今年對我們有很大挑戰。

17、18日情況很危急，我們當時很擔心，經過大家努力，最後使1100多個示威人士全部平安、和平離開校園，事件得到和平解決。這件事最後可以說是不幸中的大幸，並無人員傷亡，躲過一場更大的浩劫。

我們是政治事件最大的受害者。校方和警方處理完危險品，一日半就將校園交還。之後我們要全面評估校園環境和安全，判斷學校的財產。團隊過去幾星期齊心協力做很多功夫，希望可以盡快重開校園。27000學生都在等待重開校園。

這次事件對香港是很大的挑戰，對理工大學是史無前例的挑戰。香港發生很多事情，但不論政治立場和觀點，都應該採用和平方式討論，理性對話，就似我們可以通過和平方式，暴力對解決問題沒有幫助，希望大家可以認真考慮，香港才會有美好的將來。

【15:10】校方管理層到圖書館、餐廳、泳池等多個地方視察。校方指體育館曾有多名留守者過夜，學生餐廳破壞程度不大，惟衛生環境很差。校長和管理層指，要檢查結構確保安全才可以重開。

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【14:36】理大校長滕錦光、校董會主席林大輝，與其他學校管理層進入校園，視察破壞情況。

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【12:42】警方表示，已完成理工大學搜索，已解封理工大學。經過兩日，警方已經完成理工大學內的搜查，並將校內危險品移除，及處理大學內的罪案現場。總結整個行動，警方一共於校內檢走3,989枚汽油彈，1,339件爆炸品，601枝腐蝕性液體，及573件武器。警方的調查人員已經撤走，而理工大學範圍的封鎖線亦已經解除，理大校園已交回校方管理。警方重申，於處理理工大學的情況時，警方一直以靈活彈性為原則，致力以和平方式解決事件。

【12:20】理工大學聲明：

消防及相關的政府部門已於今早完成清除危險品的程序，警方亦已宣布解封校園。理大接收校園後，會即時進行盤點和全面的環境及安全評估工作。

由於目前校園情況仍存在不安全因素，而且清理、盤點及修復工作需時，故此校園仍需關閉，只限校方授權人士進入，直至另行通告為止。理大呼籲學校師生、職員及公眾人士在此期間，不要進入理大校園，敬希各界諒解。

【12:17】一批戴上口罩保安到達理大位於暢運道的門口。

【12:06】原設於科學館徑的封鎖線已被解封。暢運道亦重開。

【12:00】警方解封理大校園，暢運道仍未完全解封，仍有警員在場，但警員指會允許一般車輛通過。

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【10:55】理大副校長楊立偉及校董朱偉志到理大校內視察。

【10:40】警方將部分危險品移出校園，惟專業實踐及評估中心對出位置，仍有大量空玻璃樽、膠水、空置的鐵罐。部分空鐵罐寫有「天拿水」、「白電油」。

【10:30】理大校方稱， 中午前警方會將校園交回理大接手管理，計劃下午2時許，管理層包括校長及副校長會到學校交代接管校園後的安排。

【10:15】 警方將搜查所得十多個鐵桶、數箱小型石油氣罐移到理大暢運道校門口位置。數十名便衣警員離開理工大學校園。

【10:00】警方表示在校內搜獲280枚汽油彈、318支卡式石油汽、28桶化學品，以及不同攻擊性武器，稍後會交還校園給理大校方，待運走危險品後會離開校園，外圍封鎖線警員亦會撤走。是次行動有約100名警員及其他政府部門參與，強調過程中並無拘捕任何人。

【09:52】警方在G core GH平台拉起封鎖線，放置搜集所得的玻璃樽，目測約有200支。

【09:30】警員將蒐集物品放置於理大專業實踐及評估中心對出位置點算，目測有數十箱液體，大量玻璃樽，油漆。

【09:15】理大副校長楊立偉早前表示，預計校園今日解封，又指校園被破壞修復需時，解封後會隨即進行清理、維修。

【08:45】警員於賽馬會綜藝館對出搜查，發現玻璃樽及10箱液體。

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【08:40】在文康大樓外，有警員搜查證物，並將以膠箱和手推車運走。

【08:28】便衣警員進入理大陳大河樓對出平台視察，檢獲小型石油氣罐、玻璃樽等。

【07:48】 數十名便衣警員進入理大封鎖範圍。警務處助理處長（行動）周一鳴昨表示，有信心今日可撤離校園，將一個安全的學校交還給校方。他又強調，拘捕行動並非警方的主要目標，今日會繼續理大校園的蒐證及處理危險品行動。

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警方及消防昨進入理大蒐證情況：

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市民尖沙咀鐘樓集會，聲援理大留守者情況：