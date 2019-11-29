政府委任黎永開、司徒永富等五人為社諮會新成員　另五人獲續任

政府今日（29日）公布委任社會福利諮詢委員會（社諮會）五名新成員，分別為黎永開、吳日嵐教授、黃金月教授、潘佩璆醫生、司徒永富博士，並再度委任5名現任成員，分別是李漢祥、羅詠詩、潘少鳳、吳家榮醫生及曾詠恆醫生，任期兩年，12月1日生效。

政府今天委任黎永開、司徒永富等五人為社會福利諮詢委員會（社諮會）新成員。（資料圖片／林若勤攝）

黎永開是香港明愛社會工作服務部部長，並擔任社會工作訓練基金委員會成員及精神健康諮詢委員會委員。吳日嵐教授是香港浸會大學社會工作系系主任及教授，並擔任社會工作訓練及人力策劃諮詢委員會委員。黃金月教授是香港理工大學護理學院教授，亦是基層醫療健康發展督導委員會委員和香港護士管理局成員。潘佩璆醫生是養和醫院精神科名譽顧問醫生，並擔任強積金計劃諮詢委員會委員。司徒永富博士是私人公司總經理兼執行董事，同時擔任整筆撥款督導委員會委員、促進殘疾人士就業諮詢委員會成員，以及僱員補償援助基金管理局成員。

勞工及福利局局長羅致光表示，感謝五名即將離任的成員葉偉明、雷慧靈博士、黃永光、倪錫欽教授及任燕珍醫生對社諮會作出寶貴的貢獻。社諮會不時檢討社會福利服務，並就所有有關社會福利的政策向政府提供意見。