反修例風波持續,路透社今日(29日)引述國泰一份內部文件指,國泰計劃於2020年削減1.4%運力,與之前計劃增加3.1%運力相反。路透社引該文件指,是國泰長時間以來,首次削減運力。 國泰回覆《香港01》承認消息,指今天在員工內部通訊中提及:「整體而言,我們將會按年減少2020年度的運力1.4%。我們於九月份曾表示會增加2020年度運力3.1%。」

有傳國泰明年削1.4%運力。(資料圖片)

路透社引國泰內部文件,指國泰行政總裁鄧健榮表示,面對目前的商業挑戰,以及近數周地位倒退,國泰需迅速採取行動,調整2020年開支預算,應對屆時的衰退。他又稱,這是長久以來,國泰首次削減運力(for the first time in a long time, our airline will reduce in size)。

報道又指,受連串示威影響,以及中美貿易戰升溫,多間航空公司削減飛往香港的航班,當中包括南非航空、馬來西亞的亞洲航空。