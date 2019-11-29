藝術館閉館四年翻新重開　增保安設安檢　金屬、尖鋭物不予進場

闊別4年、坐擁維港景色的香港藝術館，經大型翻新及修繕工作，將於明天（30日）開幕，重新面向公眾。反修例浪潮持續，館方指經考慮及評估後，決定如期開幕，與此同時將會加強場內保安措施，包括保安人手，亦會要求參觀入士進行安檢，金屬或尖鋭物及大形行裝等將不予進場。

香港藝術館明天（30日）重開，入場前要求參觀入士進行安檢，金屬或尖鋭物及大形行裝等將不予進場。（陳淑霞攝）

傳媒今獲邀預覽，香港藝術館總館長莫家詠指，藝術館按原訂計劃如期開幕，亦已就潛在發生事件有適切安排，包括提升保安人手，以及增設兩部安檢X光機，檢查入場人士隨身物品，金屬或尖鋭物將不予進場，亦會建議入場人士寄存大型袋子。被問到安檢是否常設措施，她則稱，會待營運一段時間再作檢視。

香港藝術館位於尖沙咀梳士巴利道，閉館4年明日重開。（陳淑霞攝）

入場參觀將有安排，館方設分流措施，進場時間以每半小時為一節，參觀人士需於網上預先登記，並持登記證入場，公眾亦可即場登記（Walk-in）入內參觀，惟需視乎館內人流而定。香港藝術館總館長莫家詠指，有關安排是希望可便利進場人士參觀，毋須於現場大排長龍，她又稱即場登記名額具彈性，日後會視乎營運狀況再作評估調整。

她又指，暫無估算參觀人流數目，因人流會隨展覽組合有變，閉館前每年約40至60萬人次，「現在（社會上）有不同情況出現」，現階段實難以估算。

香港藝術館總館長莫家詠。（陳淑霞攝）

藝術館重開，莫家詠表示館方以新面貌示人，展覽空間增加四成，展覽廳亦由7個增至12個，藝術館室、內外亦加強互動性，入場人士可透過特設的玻璃巨型幕牆，盡覽城市景觀。軟件方面，亦已強化館藏，現時館方共設11個主題展覽，其中「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰100周年展」，所展示的展品多達450項，更是質與量最優秀博物館藏品之一。

香港藝術館於 2015 年 8 月閉館，翌年進行翻新工程，今個月重新對外開放。藝術館免費進場，專題展覽例外。

開放時間：

星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

逢星期四休館（公眾假期除外）

農曆年初一及年初二休館

聖誕前夕及農曆年除夕：上午10時至下午5時