【逃犯條例】男廚疑說辱警話後被控襲警　控方撤控並同意支付訟費

反修例運動引發連串警民衝突，中年男廚師被指於9月某次旺角衝突中，大叫「黑警死全家」及拳打警長，被控襲警。辯方首次提堂時已表示傳媒拍到被告並無襲警，控方今（29日）向法庭申請撤回控罪獲批，並同意支付訟費，金額待定。男廚獲撤控後透露，被捕時有警員曾說「玩硬你」，他感謝港台及記者拍下實況，並道：「咁都告得入就無法無天。」

廚師陳耀鈞（54歲）原被控於今年9月21日在旺角西洋菜南街與弼街交界襲擊執行職責的警務人員，即警署警長白皞。案件早前三度押後，原於下月13日再訊，惟控方今向法庭申請撤控。

控方未有反對辯方申請訟費，雙方若於2個月內未能協定金額，便會交由法庭評定訟費。男廚在庭外形容「唔多唔少（被案件）搞住」，例如有時為了應訊而未能上班，又受到離境限制。他透露有警員拘捕時明言「鋤硬你」、「玩下你」。他重申當時舉高手，沒有攻擊，警方明顯是濫捕，並反問：「話我襲警？點襲警？」

暫未考慮私人檢控

有人向男廚提議可私人檢控警方妨礙司法公正，但他指家人未必支持，故未有此打算。

據了解，警署警長白皞曾錄口供聲稱遭男廚襲擊，辯方團隊在首次提堂前已搜集到港台的片段。此案訟費估計達6位數。

案件編號：WKCC3721/2019