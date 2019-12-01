【12.1．直擊】「孩子不要催淚彈」親子集會　愛丁堡遊行至政總

反修例引發的示威持續，今日（1日）港九均有集會及遊行，都已獲發「不反對通知書」，包括早上港島區有「孩子不要催淚彈」的集會及遊行，在愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地(即公民廣場)。而中午則有「感謝美國保護香港」遊行，由中環遮打花遊行到美國駐港總領事館，最後返回遮打花園。 至於下午則有「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館。 《香港01》直擊各個遊行集會最新情況。

【11:00】活動發起人朗讀聲明，指希望政府化驗催淚彈成份，委任第三方的化驗所作化驗，「香港人係相信証據。」他們要求林鄭月娥就催淚彈的影響善後，交代就殘留物質的影響，「唔係黃同藍嘅問題，係香港人嘅生與死。」

【10:45】多名新當選的候任區議員於集會發言，屯門區議員巫堃泰稱，區內一眾區議員已就於區內施放催淚彈發出聯署，要求政府交代相關做法。他又稱將於區議會上就10月28日不明毒氣事件成立工作小組，旺角南區區議員朱江瑋稱，早前曾邀請環保團體測量區內的空氣污染，指數為60，較平日的40高，而測試當日前後數天並未有施放催淚彈。

立法會議員、北區區議員林卓廷批評政府不公開催淚彈的成份，並斥警方平射催淚彈，會對人體會造成傷害。他說，會繼續於立法會及區議會上追究事件。

【10:30】於中學任教音樂科的Miss wong，於集會時分享經歷。她稱於11月「三罷行動」的一周內，警方曾四次於學校附近施放催淚彈。她稱復課後校方僅安排校工清理校園，她於校內感到口乾、咳嗽等症狀。她希望政府叫停施放催淚彈的行為，「呢頭射完嗰頭又清，我哋好辛苦。」同時要求政府盡快公開催淚彈的成份，並就清潔受催淚彈影響的地方發出指引。

遊行搞手之一的阿敏稱，曾經目睹街道上的清潔工於無裝備的情況下清理受催淚彈影響的街道，「連最普通嘅藍色口罩都冇。」她又稱見到多次清潔工使用高壓水槍清潔，曾就此4、5次向食環署投訴，但情況未有改善。她呼籲各市民若於街道上看到相關做法，可上前向清潔工作提醒。

【10:25】居於藍田的Eva與丈夫帶同5歲的女兒參與「孩子不要催淚彈遊行」，她稱於本月中「三罷行動」期間，居所附近曾施放催淚彈，由於她本身患有濕疹，於翌日背部生長大面積的濕疹，「4年來未見過咁嚴重，」女兒當晚亦曾出現肚屙。

她稱當區曾多次施放催淚彈，由於涉及的路段為女兒上學的必經地方，擔心會影響女兒的健康。她又稱由於本港多區均曾施放催淚彈，坦言現時不知道可帶女兒到何處「放電」，假日時只能到商場等室內地方，認為政府剝奪小朋友接觸大自然的機會。她又斥警方大量施放催淚彈「無必要」，會影響小孩、老人的身體健康。她又批評政府不肯透露催淚彈成份的原因牽強，「唔明白可以點樣影響部署。」

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【10:00】「孩子不要催淚彈」親子集會及小型遊行由兩名社工江承昌及謝麗敏發起，活動昨早獲得警方批出不反對通知書。他們在社交平台指，活動的目的是希望向政府和社會表達家長們對孩子健康受催淚彈影響的擔心。

遊行參與人士先於愛丁堡廣場集會，約半小時後會遊行到政總。現場約有數十人參與，當中不少人帶同年幼子女出席，部分人手持黃色氣球。