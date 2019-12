【12.1．直擊】旺角防暴警截查數十名市民　一字排開搜身、搜袋

反修例引發的示威持續,今日(1日)港九均有集會及遊行,都已獲發「不反對通知書」,包括早上港島區有「孩子不要催淚彈」的集會及遊行,在愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地(即公民廣場)。而中午則有「感謝美國保護香港」遊行,由中環遮打花遊行到美國駐港總領事館,最後返回遮打花園。 至於下午則有「毋忘初心大遊行」,由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道,經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館。 《香港01》直擊各個遊行集會最新情況。

【23:02】奶路臣街西洋菜南街街口,有警員説已經設立封鎖線,路經途人要登記身分證才能進出。

晩上9時,旺角開始有示威者堵路。(勞顯亮攝)

【22:53】黃埔有中國移動店舖被示威者破壞。防暴警察返抵黃埔花園十字路口一帶。

【22:25】有擺路邊攤的婆婆被警方防線趕走,立法會議員鄺俊宇與幾個市民協助婆婆收拾細軟離開路段。鄺表示剛巧路經轉車,怕婆婆被嚇倒協助,他將手推車推到安全位置後,跟婆婆道別後離開。

防暴警沿西洋菜南街推進,截查10至20人。被截查人士面向牆高舉雙手被搜身、搜袋。

【22:17】黃埔的防暴警察在撤退期間,一度發射布袋彈,現場留下一枚已爆開的布袋彈。

【22:10】黃埔花園有示威者擲汽油彈到路面,防暴警察之後立即射胡椒球槍及催淚彈還擊。

【21:59】黃埔花園有男子於平台站立,並指罵地上的防暴警,不滿他們到場。防暴警以強光照射該男子。現場平台上有愈來愈多人聚集,亦有黃埔花園居民在住所大叫,抗議警方。防暴警察在黃埔號前築防線,又要求站在對出屋苑上蓋住户立即離開,並向船景街推進。

【21:52】旺角山東街有示威者一度包圍太興茶餐廳,並破壞店舖。

【21:50】防暴警在黃埔花園十字路口發射最少6發催淚彈,當中有部份催淚彈射上行人天橋,行人天橋佈滿大量白煙。之後警方再向德安街方向發射一枚催淚彈入黃埔花園範圍。立法會議員許智峯在現場叫警方不要使用武力,警方未有理會。在場女指揮官以擴音器叫現場人士不要以鐳射筆「攻擊警察」。

【21:41】數十名防暴警察在安貴樓外戒備、即較早前疑有「私了」事件發生所在地。有多名警員入安貴樓內了解。

防暴警於德民行、民泰街交界一度出示藍旗,表示在場人士正進行非法集結,要求他們離開。他們在舉藍旗後,開始推進,要求現場市民離開。

另一方面,旺角防暴警亦於彌敦道突然衝前,人群四散。

【21:33】黃埔部分示威者轉至民泰街聚集,突然有多架警車駛至,逾廿名防暴警察於內街戒備。另外,登打士街有超過50名防暴警員戒備,現場有人燃燒雜物堵路,彌敦道一帶交通被堵塞,車輛不能通往深水埗及尖沙咀方向。

【21:24】黃埔一男一女遭私了,現場有人勸止,二人暫離開。

【21:09】旺角開始有人堵路,交通受阻。

一名戴口罩男子被「速龍」拘捕。(歐嘉樂攝)

【21:08】有直升機在黃埔十字路口上空盤旋。

【21:05】示威者再拆毀黃埔德民街及街安街十字路口交通燈及燈箱。

【20:58】示威者拆毀黃埔一組交通燈,未見有居民或議員阻止。黃埔西選區議員鄺葆賢及民主黨成員許智峯較早前曾到場與警方理論。

【20:50】受到大肆破壞的吉野家,消防灑水系統被破壞,變成「水舞間」。

【20:41】一名老婦批評警方「恨鐵不成鋼」,聲稱「啲糧都係我哋出畀你」,有「速龍」聞言反斥其「腦殘」。

【20:40】港鐵黃埔站關閉後,遭示威者射水及敲打破壞,消防到場檢查灑水系統。

【20:40】警方第三度發稿,斥責一批蒙面暴徒晚上8時許在黃埔肆意破壞,以雜物堵塞紅磡道、德民街等馬路,又進入商店破壞裡面的設施。警方警告暴徒立即停止違法行為,將會採取驅散及拘捕行動。

【20:32】最少兩名示威者於海名軒附近被捕。

【20:26】到達黃埔的警員約15分鐘後離開,臨上車前向行人路發射一枚胡椒彈球,一名少年被擊中面頰而腫了。

黃埔優品360又遭黑衣人破壞。(陳淑霞攝)

【20:21】有指揮官開咪要求市民立即離開,否則將作武力驅散。

【20:15】防暴警趕到黃埔,暫拘捕一人。

【20:10】黑衣示威者兩分鐘快閃破壞元氣壽司及優品360。

【20:06】黑衣示威者進入吉野家,大肆破壞。

【20:00】一名女子影大頭相,有街坊及示威者見狀包圍,該女子指自己是黃埔住户,「我畀咗咁多錢住呢度」,旁人不滿起哄,她終在爭議聲下刪去照片,才獲放行。

防暴警黄埔發射催淚彈。(歐嘉樂攝)

【19:55】兩架消防車駛進黃埔。

【19:34】防暴警察登車收隊之際,突回馬槍式舉橙旗及黑旗示警,有示威者從旁扔擲磚頭後,防暴警察遂連續發射最少5枚催淚彈,另現場行亦遺下屎彈。期間有警員擎槍指向記者。

【19:32】部份防暴警察從黃埔天地行人天橋撤退。

Swing說根據前兩個地點,共點算出38萬人次。(歐嘉樂攝) 【19:30】尖沙嘴「毋忘初心大遊行」發起人Swing於下午7時會見傳媒,解釋發起活動原因,是希望在區議會小勝後,喚回香港人的初心--「五大訴求,缺一不可」。另外,自言沒金主支持、政治背景,身為「連登素人」的他,希望證明人人皆可入紙申請舉辦遊行。 Swing說,原定有三個位置統計人數,分別是尖沙嘴鐘樓、香格里拉酒店及紅館,惟紅館附近發生混亂情況,故沒有計算在內。他指,根據前兩個地點,共點算出38萬人次,對人數感到開心,「冇諗過咁多人!」 他表示,於下午4時左右,收到警方電話,通知其需終止遊行。他指,沒置身於混亂中,故難以評論警方做法,「我始終唔想連登手足、香港市民受傷,如果真係放晒催淚彈,我真係寧願終止遊行。」他認為警方很大機會批准民陣12.8遊行。

近百防暴已推進至德安街十字路口,設封鎖線。(余睿菁攝)

​【19:25】有防暴警察於黃埔天地通往屋苑的天橋平台戒備。有示威者以雪糕筒及磚頭架設路障。

​【19:21】在黃埔,防暴警察突趨前稱「你哋衝擊我哋」,剛連任的黃埔區議員鄺葆賢在場交涉,「無人衝擊你哋,係你自己突然衝前」,要求防暴警察後撤。

【19:18】警方回覆今日兩宗遊行集會參與人數:孩子不要催淚煙:最高峰時200人;感謝美國保護香港大遊行:最高峰時3,800人。

尖沙嘴遊行搞手稱有38萬人參加;警方未有公布。

【19:14 】一批黃埔業主質疑防暴警察進入私家路,又稱「無人報警呀」。不過根據法例,警方執法不受業權屬性限制。

【19:08】近百防暴已推進至黃埔德安街十字路口,設封鎖線。

【18:40】防暴警察於黃埔德民街設封鎖線,大批防暴警察往前向黃埔天地進發,並舉藍旗。其後有市民「問候」警員,雙方口角。

【18:09】防暴警行至海防道與彌敦道交界。

【18:02】防暴警再在崇光外舉藍旗。

【18:35】防暴警進入黃埔,一度舉黑旗,但沒有發射驅散彈。一名穿黑衣青年被制服,警方正檢查其物品及身份證。

【18:28】梳士巴利道花園外,全部防暴警員登上警車離去。

【18:16】警方防暴警推進到尖沙嘴警署附近。

【18:02】警方指下午有公眾活動在尖沙嘴舉行,在下午約5時,有數百名「暴徒」在梳士巴利道近帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅,造成公眾恐慌,現場非常混亂和危險。因應現場情況,警方別無選擇下,已使用最低所需武力,包括施放催淚煙,以停止違法行為。

警方譴責暴徒罔顧在場人士的人身安全,並警告暴徒立即停止違法行為,並呼籲市民切勿前往該區。警方也提醒附近一帶居民留意最新情況,如有需要,應關好窗戶,並留在室內安全地方。

【18:00】防暴警察在紅磡戒備。

【18:00】防暴警察於紅館外開咪,稱遊行已結束,呼籲示威者慢慢離開。

現場所見,至少留有17個催淚彈彈殼。(歐嘉樂攝)

【17:58】防暴警察於紅磡暢運道設防線戒備,防止示威者佔領紅隧上方要塞。

【17:49】現場所見,一共有至少17個催淚彈彈殼。

【17:46】黑衣人在紅隧天橋上集結叫口號及照射鐳射光,有直升機盤旋。

【17:42】警方不斷向星光大道方向推進,在科學館後方停下,不少在場人士大叫「香港人冇路行啦,後面冇路退架,要跳海架啦」

【17:37】一批黑衣人聚集暢運道天橋,紅隧巴士站上有防暴警察一度擎槍。

【17:36】警方再次進入梳士巴利公園驅散人群。

【17:33】紅館旗桿上被掛上「光復香港,時代革命」旗幟。

【17:30】警方發聲明,指聚集在尖沙咀參與公眾活動的人士,今日下午三時後開始遊行。根據安排,遊行隊伍從尖沙咀鐘樓起步,途經梳士巴利道,再向紅磡體育館終點進發。警方指,有部份激進示威者沿梳士巴利道,經過麼地道花園時,向警方投擲磚頭。因應現場情況,警方已使用最低所需武力,包括施放催淚煙,以停止違法行為。

警方警告示威者立即停止違法行為,呼籲市民切勿前往該區。警方提醒附近一帶居民留意最新情況,如有需要,應關好窗戶,並留在室內安全地方。

【17:28】在梳士巴利道的警方呼籲,今天遊行已完結,在場集結人士應盡快離開,否則是參與非法集結,警方會使用適當武力。

【17:25】紅館外仍有少量完成行後的人群留低,紅磡暢運道行車天橋上有示威者聚集,防暴警於橋下舉起黑旗,警告或放催淚彈。同一時間,大批防暴警正沿梳士巴利道向紅磡方向推進。在K11 Musea商場對面,可見到行人路有部份磚頭被挖起放在馬路上。

【17:21】大會宣布遊行結束後,大批遊行人士陸續經紅磡港鐵站急步離開。

【17:14】遊行主辦單位指,警方已要求終止遊行,仍在遊行的人可繼續,但不可佔馬路,未起步者則要解散。

【17:09】尖東站K出入口已落閘。

【17:06】示威者在紅隧行政大樓旁邊的梳士巴利道一段路,架設路障。

【17:05】多名警員進入尖東站附近,其中一名警員將婆婆推跌在地上,有地鐵職員到場了解。

【17:01】警方剛才於梳士巴利道放催淚彈期間,波及一名在場雪糕車賣雪糕的伯伯,他洗眼後返回檔口,並指「無嘢喇,要收檔喇」。該名伯伯叫歐陽先生,今年近80歲。他原先想離開,惟警方早已設置封鎖線,「唔可以擺低架車就咁走」。他指,警方突然施放催淚彈,感到十分眼乾,經急救員為他洗眼後,已沒有不適,現正吃雪條,「對個呼吸道好啲」。

【16:59】警方舉起藍旗,表示已設立封鎖線,在場人士是參與一場非法集結。

【16:57】警方於梳士巴利道施放數枚催淚彈,驅散示威者,現場煙霧瀰漫。

【16:51】警方於科學館道近紅磡一帶,舉起橙旗及黑旗。而路面上有一堆雜物,相信是路障。而在附近天橋上,有示威者舉傘組成傘陣。

【16:49】在彌敦道的警方突推前防線,並一度向梳士巴利道的人群施放胡椒球彈。

【16:44】警方在尖東海傍發射催淚彈,驅散佔據梳士巴利道馬路的示威者。

【16:40】在彌敦道戒備的警員開始戴上防毒面具等裝備。有警員要求在場人士不要挑釁警方。

【16:38】遊行人士陸續抵達終點,有人在紅館外播放「願榮光歸香港」,亦有人逐漸離去,另有部分示威者停留通往海底隧道行政大樓的一段梳士巴利道。

【16:35】梳士巴利道與彌敦道交界,仍有黑衣示威者與警方對峙,有警員一度向行人路上的聚集的人群施放胡椒噴霧。隨後警方再度舉起藍旗。

【16:26】下午近4時半,遊行出發後約1.5小時,位於尖沙咀鐘樓的龍尾仍有大批市民出發。

【16:28】紅館遊行終點位置通往紅磡港鐵站行人隧道位置,有人於牆身噴上「12.8維園見」。

【16:21】梳士巴利道九龍公園徑有大批防暴警員駐守,並以用橙色膠帶封閉部份路段。

【16:13】遊行隊伍龍頭抵達終點紅館,有不少遊行人士留低觀望。部份已到達終點的遊行人士,於梳士巴利道外、紅隧海底行政大樓附近與警察對峙,雙方相隔約200米。

【16:12】在彌敦道,大批速龍小隊成員到場增援。

【16:09】遊行隊伍龍頭已接近遊行終點紅磡體育館位置,不少遊行人士高呼「12.8維園見」,意指民陣正籌備的集會。

【16:03】部份示威者改道梳士巴利道、紅磡繞道向前行,防暴警察於消防總部前架設封鎖線。

【15:51】在梳士巴利利彌敦道交界,防暴警施放胡椒噴霧,驅散走出馬路的人群,其後又施放胡椒球槍。部分示威者亦步出梳士巴利道近海景嘉福洲際酒店位置的馬路,警方橋上舉起藍旗。不少已步出馬路的遊行人士呼籲其他仍於原訂路線即紅磡繞道位置市民「一齊行」,又稱「好多人嚟緊。」現時尖東一段梳士巴利道行車綫已被佔領。

【15:41】由於參與人數眾多,部份人走出梳士巴利道馬路上,在場戒備的防暴警員曾舉起藍旗,警告在場人士可能干犯非法集結。

【15:37】參加遊行人士眾多,有另一批市民從海旁倒灌至隊頭附近位置,即星光大道位置。十多名防暴警察同時封鎖附近行人天橋駐守。

【15:28】梳士巴利道及彌敦道交界,擠滿正過馬路、準備加入遊行的市民

【15:17】遊行隊伍準備提早出發,較原定出發時間早近45分鐘。隊頭由「長毛」梁國雄、岑子杰及大會發起人帶領,梳士巴利道沿路有廿多名防暴警察並排而行。

【15:12】大批市民由彌敦道方向前往天星碼頭參與遊行,不少遊行人士身穿黑衣響應,高呼「五大訴求、缺一不可」等口號。

【15:11】海港城外至少六輛警車戒備,有蒙面警員步出黑色貨車。

【15:10】由於尖沙咀聚集的人流太多,大會呼籲往海旁分流等侯。

【14:55】在尖沙咀,雖然獲發不反對通知書的「毋忘初心大遊行」下午4時才出發,但下午兩時後已有逾百人在鐘樓下集合。現時已有近千人聚集。

【14:40】遊行隊伍沿雪廠街一帶返回遮打花園,有人高叫「四點尖咀見」,意指呼嘯大家參與下午四時於尖沙咀梳士巴利道遊行至紅館的「毋忘初心大遊行」。

【14:20】遊行人士未能到達美國領事館門口,警方改為安排隊伍到事館後門,有遊行人士裝扮成美國總統,接收請願信。行動發言人解釋,因警方安排,不能親自將請願信交給美國領事館,故安排帶著美國總統特朗普面具的人士,「象徵性」接信,稍後會再將信交到領事館和白宮。他宣讀請願信,指感謝有份推動議案通過的人士,並解釋揮動美國旗因旗幟象徵自由。

【14:04】遊行隊伍龍頭已行到下亞厘畢道休憩處。

【13:50】康文署宣布,由於預計在當區或會出現特殊情況,油尖旺區的香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館和香港藝術館將提早於下午六時關閉,確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況,適時公布轄下場地的安排。因應情況,同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉。

【13:51】近千集會人士開始出發,由遮打花園遊行至美國領事館。沿途都有防暴警察戒備。

【13:12】在遮打花園,出席人士先默哀一分鐘,其後輪流發言,並一度唱美國國歌。

【12:50】年逾六十的林氏夫婦亦參與今次遊行,林婆婆表示,支持香港爭取民主和人權:「你地做了這麼多,作為銀髮一族都好支持你們,所以決定走出來,盡社會責任。」她個人對政府非常不滿,指其不斷壓制言論、自由,認為法案通過可給政府壓力。

她身邊的林伯伯表示,自己和太太一直都是和理非,自六月起已參加至少二十個遊行,希望可以出一分力。而今次美國通過《香港人權與民主法案》,他相信可在香港官員做一些不正常、不合理的事情時會有阻嚇作用。

【12:40】有網民今發起「感謝美國保護香港大遊行」,現時已有數百人於遮打花園聚集,大部分人手持美國旗,高呼「Sir this way」、「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」、「Resist Beijing, Liberate Hong Kong」。活動主辦方表示,會在遮打花園舉行集會至1時30分,再起步遊行至美國駐香港總領事館。遊行及集會已獲不反對通知書。

參加者大學生黃小姐指,自己一直是和理非,6月開始只是間中參與遊行,而自721元朗事件後便更主動留意「香港人日程」,能去的活動亦盡量去,「勇武做唔到,都希望出嚟遊行」。反修例活動已持續近6個月,她認為香港政府仍然未能回應,只著重經濟部分。她希望,美國能真的幫到香港,如制定制裁名單、在國際間表達港人的五大訴求。

中年女士李小姐手持美國旗,她自言是「和理非」,對於美國通過人權法案感到非常開心,今日前來慶祝。她批評過去多個月,政府不願回應市民訴求,只強調止暴制亂,「講嚟講完都係嗰一套」,質疑製造混亂的是政府一方。她又斷言,不會放棄爭取五大訴求,「做到呢步仲點返轉頭?加油!努力!」

【11:40】遊行發起人阿昌表示,用細小的汽球寓意香港人將訴求帶入社區,未來亦會繼續與政府部門周旋,跟進催淚彈對社區的影響。他又指,政府至今未公布催淚彈成份,而香港過去幾個月前所未有的密集式施放催淚彈,大家都需要確切證據,了解催淚彈的影響,這樣才有助政府施政。

他又對羅致光早前指社工無「特權」於衝突現場調停的說法不滿,因為作為社工,只要有年輕人尋求協助,社工便需要出動幫助他們。育有8歲兒子的阿昌稱,自11月中「三罷行動」後喉嚨痛近1星期,而其兒子同樣有氣促及頭痛的症狀,甚至到近日路經事發路段時仍感到鼻部刺痛。他形容香港現時猶如一個「毒氣室」,作為父母擔心對子女影響,不昐港府「還香港人一個安落」。

【11:35】遊行隊伍到達政總,有部份人將黃色汽球綁在政總外,上面寫上訴求。

【11:05】遊行正式起步,他們會由愛丁堡廣場行至政府總部,沿途高叫「No More Teargas」。

【11:00】活動發起人朗讀聲明,指希望政府化驗催淚彈成份,委任第三方的化驗所作化驗,「香港人係相信証據。」他們要求林鄭月娥就催淚彈的影響善後,交代就殘留物質的影響,「唔係黃同藍嘅問題,係香港人嘅生與死。」

【10:45】多名新當選的候任區議員於集會發言,屯門區議員巫堃泰稱,區內一眾區議員已就於區內施放催淚彈發出聯署,要求政府交代相關做法。他又稱將於區議會上就10月28日不明毒氣事件成立工作小組,旺角南區區議員朱江瑋稱,早前曾邀請環保團體測量區內的空氣污染,指數為60,較平日的40高,而測試當日前後數天並未有施放催淚彈。

立法會議員、北區區議員林卓廷批評政府不公開催淚彈的成份,並斥警方平射催淚彈,會對人體會造成傷害。他說,會繼續於立法會及區議會上追究事件。

【10:30】於中學任教音樂科的Miss wong,於集會時分享經歷。她稱於11月「三罷行動」的一周內,警方曾四次於學校附近施放催淚彈。她稱復課後校方僅安排校工清理校園,她於校內感到口乾、咳嗽等症狀。她希望政府叫停施放催淚彈的行為,「呢頭射完嗰頭又清,我哋好辛苦。」同時要求政府盡快公開催淚彈的成份,並就清潔受催淚彈影響的地方發出指引。

遊行搞手之一的阿敏稱,曾經目睹街道上的清潔工於無裝備的情況下清理受催淚彈影響的街道,「連最普通嘅藍色口罩都冇。」她又稱見到多次清潔工使用高壓水槍清潔,曾就此4、5次向食環署投訴,但情況未有改善。她呼籲各市民若於街道上看到相關做法,可上前向清潔工作提醒。

【10:25】居於藍田的Eva與丈夫帶同5歲的女兒參與「孩子不要催淚彈遊行」,她稱於本月中「三罷行動」期間,居所附近曾施放催淚彈,由於她本身患有濕疹,於翌日背部生長大面積的濕疹,「4年來未見過咁嚴重,」女兒當晚亦曾出現肚屙。

她稱當區曾多次施放催淚彈,由於涉及的路段為女兒上學的必經地方,擔心會影響女兒的健康。她又稱由於本港多區均曾施放催淚彈,坦言現時不知道可帶女兒到何處「放電」,假日時只能到商場等室內地方,認為政府剝奪小朋友接觸大自然的機會。她又斥警方大量施放催淚彈「無必要」,會影響小孩、老人的身體健康。她又批評政府不肯透露催淚彈成份的原因牽強,「唔明白可以點樣影響部署。」

+ 3 + 2

【10:00】「孩子不要催淚彈」親子集會及小型遊行由兩名社工江承昌及謝麗敏發起,活動昨早獲得警方批出不反對通知書。他們在社交平台指,活動的目的是希望向政府和社會表達家長們對孩子健康受催淚彈影響的擔心。

遊行參與人士先於愛丁堡廣場集會,約半小時後會遊行到政總。現場約有數十人參與,當中不少人帶同年幼子女出席,部分人手持黃色氣球。