【12.1．直擊】網民遊行至美領事館　康文署九龍多個設施提早關門

反修例引發的示威持續，今日（1日）港九均有集會及遊行，都已獲發「不反對通知書」，包括早上港島區有「孩子不要催淚彈」的集會及遊行，在愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地(即公民廣場)。而中午則有「感謝美國保護香港」遊行，由中環遮打花遊行到美國駐港總領事館，最後返回遮打花園。 至於下午則有「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館。 《香港01》直擊各個遊行集會最新情況。

【14:40】遊行隊伍沿雪廠街一帶返回遮打花園，有人高叫「四點尖咀見」，意指呼嘯大家參與下午四時於尖沙咀梳士巴利道遊行至紅館的「毋忘初心大遊行」。

【14:20】遊行人士未能到達美國領事館門口，警方改為安排隊伍到事館後門，有遊行人士裝扮成美國總統，接收請願信。行動發言人解釋，因警方安排，不能親自將請願信交給美國領事館，故安排帶著美國總統特朗普面具的人士，「象徵性」接信，稍後會再將信交到領事館和白宮。他宣讀請願信，指感謝有份推動議案通過的人士，並解釋揮動美國旗因旗幟象徵自由。

【14:04】遊行隊伍龍頭已行到下亞厘畢道休憩處。

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【13:50】康文署宣布，由於預計在當區或會出現特殊情況，油尖旺區的香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館和香港藝術館將提早於下午六時關閉，確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉。

【13:51】近千集會人士開始出發，由遮打花園遊行至美國領事館。沿途都有防暴警察戒備。

【13:12】在遮打花園，出席人士先默哀一分鐘，其後輪流發言，並一度唱美國國歌。

【12:50】年逾六十的林氏夫婦亦參與今次遊行，林婆婆表示，支持香港爭取民主和人權：「你地做了這麼多，作為銀髮一族都好支持你們，所以決定走出來，盡社會責任。」她個人對政府非常不滿，指其不斷壓制言論、自由，認為法案通過可給政府壓力。

她身邊的林伯伯表示，自己和太太一直都是和理非，自六月起已參加至少二十個遊行，希望可以出一分力。而今次美國通過《香港人權與民主法案》，他相信可在香港官員做一些不正常、不合理的事情時會有阻嚇作用。

【12:40】有網民今發起「感謝美國保護香港大遊行」，現時已有數百人於遮打花園聚集，大部分人手持美國旗，高呼「Sir this way」、「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」、「Resist Beijing, Liberate Hong Kong」。活動主辦方表示，會在遮打花園舉行集會至1時30分，再起步遊行至美國駐香港總領事館。遊行及集會已獲不反對通知書。

參加者大學生黃小姐指，自己一直是和理非，6月開始只是間中參與遊行，而自721元朗事件後便更主動留意「香港人日程」，能去的活動亦盡量去，「勇武做唔到，都希望出嚟遊行」。反修例活動已持續近6個月，她認為香港政府仍然未能回應，只著重經濟部分。她希望，美國能真的幫到香港，如制定制裁名單、在國際間表達港人的五大訴求。

中年女士李小姐手持美國旗，她自言是「和理非」，對於美國通過人權法案感到非常開心，今日前來慶祝。她批評過去多個月，政府不願回應市民訴求，只強調止暴制亂，「講嚟講完都係嗰一套」，質疑製造混亂的是政府一方。她又斷言，不會放棄爭取五大訴求，「做到呢步仲點返轉頭？加油！努力！」

【11:40】遊行發起人阿昌表示，用細小的汽球寓意香港人將訴求帶入社區，未來亦會繼續與政府部門周旋，跟進催淚彈對社區的影響。他又指，政府至今未公布催淚彈成份，而香港過去幾個月前所未有的密集式施放催淚彈，大家都需要確切證據，了解催淚彈的影響，這樣才有助政府施政。

他又對羅致光早前指社工無「特權」於衝突現場調停的說法不滿，因為作為社工，只要有年輕人尋求協助，社工便需要出動幫助他們。育有8歲兒子的阿昌稱，自11月中「三罷行動」後喉嚨痛近1星期，而其兒子同樣有氣促及頭痛的症狀，甚至到近日路經事發路段時仍感到鼻部刺痛。他形容香港現時猶如一個「毒氣室」，作為父母擔心對子女影響，不昐港府「還香港人一個安落」。

【11:35】遊行隊伍到達政總，有部份人將黃色汽球綁在政總外，上面寫上訴求。

【11:05】遊行正式起步，他們會由愛丁堡廣場行至政府總部，沿途高叫「No More Teargas」。

【11:00】活動發起人朗讀聲明，指希望政府化驗催淚彈成份，委任第三方的化驗所作化驗，「香港人係相信証據。」他們要求林鄭月娥就催淚彈的影響善後，交代就殘留物質的影響，「唔係黃同藍嘅問題，係香港人嘅生與死。」

【10:45】多名新當選的候任區議員於集會發言，屯門區議員巫堃泰稱，區內一眾區議員已就於區內施放催淚彈發出聯署，要求政府交代相關做法。他又稱將於區議會上就10月28日不明毒氣事件成立工作小組，旺角南區區議員朱江瑋稱，早前曾邀請環保團體測量區內的空氣污染，指數為60，較平日的40高，而測試當日前後數天並未有施放催淚彈。

立法會議員、北區區議員林卓廷批評政府不公開催淚彈的成份，並斥警方平射催淚彈，會對人體會造成傷害。他說，會繼續於立法會及區議會上追究事件。

【10:30】於中學任教音樂科的Miss wong，於集會時分享經歷。她稱於11月「三罷行動」的一周內，警方曾四次於學校附近施放催淚彈。她稱復課後校方僅安排校工清理校園，她於校內感到口乾、咳嗽等症狀。她希望政府叫停施放催淚彈的行為，「呢頭射完嗰頭又清，我哋好辛苦。」同時要求政府盡快公開催淚彈的成份，並就清潔受催淚彈影響的地方發出指引。

遊行搞手之一的阿敏稱，曾經目睹街道上的清潔工於無裝備的情況下清理受催淚彈影響的街道，「連最普通嘅藍色口罩都冇。」她又稱見到多次清潔工使用高壓水槍清潔，曾就此4、5次向食環署投訴，但情況未有改善。她呼籲各市民若於街道上看到相關做法，可上前向清潔工作提醒。

【10:25】居於藍田的Eva與丈夫帶同5歲的女兒參與「孩子不要催淚彈遊行」，她稱於本月中「三罷行動」期間，居所附近曾施放催淚彈，由於她本身患有濕疹，於翌日背部生長大面積的濕疹，「4年來未見過咁嚴重，」女兒當晚亦曾出現肚屙。

她稱當區曾多次施放催淚彈，由於涉及的路段為女兒上學的必經地方，擔心會影響女兒的健康。她又稱由於本港多區均曾施放催淚彈，坦言現時不知道可帶女兒到何處「放電」，假日時只能到商場等室內地方，認為政府剝奪小朋友接觸大自然的機會。她又斥警方大量施放催淚彈「無必要」，會影響小孩、老人的身體健康。她又批評政府不肯透露催淚彈成份的原因牽強，「唔明白可以點樣影響部署。」

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【10:00】「孩子不要催淚彈」親子集會及小型遊行由兩名社工江承昌及謝麗敏發起，活動昨早獲得警方批出不反對通知書。他們在社交平台指，活動的目的是希望向政府和社會表達家長們對孩子健康受催淚彈影響的擔心。

遊行參與人士先於愛丁堡廣場集會，約半小時後會遊行到政總。現場約有數十人參與，當中不少人帶同年幼子女出席，部分人手持黃色氣球。