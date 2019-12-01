【12.1交通消息】尖沙嘴遊行開始　逾40多條巴士線改道或暫停服務

反修例風波持續，今日（1日）港九均有集會及遊行，均獲發「不反對通知書」，包括早上港島區的「孩子不要催淚彈」集會及遊行，在愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地；中午有「感謝美國保護香港」遊行；下午亦有「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館，原本下午4時出發，不過隊伍隊頭於大約3時15分提早出發。
隨着遊行開始，九巴、新巴及城巴共41條巴士路線改道，另有3條路線停駛。
數以千計遊行人士擠滿尖沙咀鐘樓一帶。(歐嘉樂攝)
【15:53】運輸署表示，因應道路狀況，梳士巴利道介乎彌敦道和漆咸道南的路段暫時阻塞/封閉，公共交通服務受阻、改道或暫停服務。署方續指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請盡量忍讓。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。
【15:30】新巴及城巴表示，因應道路情況，共4條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。
改道日間路線：A20, A21, H1, 973
【15:00】九巴表示，因應尖沙咀最新交通情況，九巴途經上述地區的路線，可能會因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排，當中有3條路線暫停，37條路線改道。
暫停服務：
5A, 5P, 8A
臨時改道：
1 – 以循環線運作，來往竹園邨至眾坊街
1A – 以循環線運作，來往中秀茂坪至佐敦道
2 – 以循環線運作，來往蘇屋至眾坊街
5 – 以循環線運作，來往富山至新柳街
5C – 以循環線運作，來往慈雲山中至新柳街
6 – 以循環線運作，來往荔枝角至眾坊街
7 – 以循環線運作，來往樂富至眾坊街
8 – 以循環線運作，來往九龍站至紅磡
9 – 以循環線運作，來往彩福至眾坊街
11K – 以循環線運作，來往竹園邨至新柳街
11X – 以循環線運作，來往上秀茂坪至新柳街
12 – 以循環線運作，來往海麗邨至匯翔道
13X – 以循環線運作，不經尖沙咀
14X – 不經尖沙咀
21 – 以循環線運作，來往彩雲至新柳街
26 – 以循環線運作，來往順天至新柳街
28 – 以循環線運作，來往樂華至新柳街
35A – 以循環線運作，來往安蔭至佐敦道
41A – 以循環線運作，來往長安至佐敦道
81C – 以循環線運作，來往耀安至佐敦道
87D – 以循環線運作，來往錦英苑至佐敦道
98D – 以循環線運作，不經尖沙咀
110 – 不經尖沙咀
203C – 不經尖沙咀
208 – 以循環線運作，來往廣播道至佐敦道
213X – 以循環線運作，不經尖沙咀
215X – 以循環線運作，不經尖沙咀
219X – 以循環線運作，不經尖沙咀
234X – 以循環線運作，來往灣景花園至眾坊街
260X – 以循環線運作，不經尖沙咀
268B – 以循環線運作，不經尖沙咀
269B – 以循環線運作，不經尖沙咀
270A – 以循環線運作，來往上水至佐敦道
271 – 不經尖沙咀
280X – 以循環線運作，不經尖沙咀
281A – 不經尖沙咀
296D – 以循環線運作，不經尖沙咀