廣告界發起罷工一周　千人遮打集會　冀助黃色經濟圈

有廣告界人士今日（2日）中午12時在遮打花園舉行集會，並宣布由今日起廣告界罷工五天，期間將「不創作，不製作、不con call （電話會議），不開會，不email」，以向政府施壓，要求回應五大訴求。現場有超過500人參與集會，部份人手持「全民三罷、廣告同行」標語。 集會發起人姚冠東指過去給人印象各自為政，期望透過集會活動團結業界，以支持反修例運動；他亦希望將來能成立工會，為業界爭取權益。大會估計今日有1,500人參與集會，警方未公布數字。

重溫集會直播：

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廣告界罷工集會發起人姚冠東，是廣告創作總監，他表示過去六個月的反修例運動中，有不少人發布文宣，但真正參與文宣設計的業界人士不多。他希望能藉今次集會的機會，集合廣告界的創作人能關注運動及事件。另外，姚冠東指業界年齡層分布較年輕，有不少業界人士均有「上前線」，亦有不少同事受傷，甚至被捕。

姚冠東直言業界不能再「忍」，所以希望透過舉行集會，集合業界人士支持抗爭者。他表示今日集會是罷工首日活動，未來會有更多社區參與，包括為社區黃店、黃色經濟圈的店舖作設計及宣傳，坦言期望「運用專業幫助黃色經濟發展」。