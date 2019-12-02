【警方記者會】合十跪地老婦疑遭警推跌　江永祥：無心情況下發生

大批示威者昨日（1日）參加尖沙咀的「毋忘初心大遊行」，再次發生警民衝突。在西鐵尖東站K出入口，一名老婦跪地雙手合十求警勿使用武力，疑被一名手持警棍的防暴警員將她推倒地上，其後有指她後腦着地而踵了起來，但無入院。 在今日（2日）的警察記者會中，記者四度問及事件，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥回應時說，當時防暴警「手握警棍在胸前，應該雙方都有手部動作，過程中會唔會喺無心情況下推跌呢位人士落地下？」。他稱警方會再作跟進，其後再回應時，更具體地說：「整件事係一啲無心情況下，發生咗一啲我哋唔想睇到嘅結果啦。」

一批參加周日遊行的示威者，與防暴警在尖沙嘴、黃埔和旺角衝突，打斷維持一周的寧靜局面。雙方由下午「打」到今日凌晨，示威者多次堵路、搗毀店舖、破壞交通燈、「私了」不認同他們的人和擲汽油彈縱火燒黃埔站，防暴警發射數十枚催淚彈驅散，又拘捕數十人。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜今日會見傳媒。

記者四度問及老婦遭警推跌事件，江永祥兩答事件在無心情況下發生。（陳浩然攝）

對於該合十跪地老婦在尖東站K出入口遭一名防暴警推跌，江永祥起初回應指據手頭資料顯示，昨日在尖沙咀有遊行活動，警方正進行驅散行動，有兩、三人走到警員身旁，意圖阻礙警員行動，過程中雙方是有身體接觸。江永祥說，當時警員將警棍握實在胸前，目的是防止有人阻礙驅散行動。根據電視畫面，他指該老婦在警員面前跪低，警員繼續手握警棍，將警棍握在胸前戒備，以防現場人士會有進一步行動。

江永祥引述該警員所指，當時雙方均有「手部動作」，而過程中會否在無心的情況下，推跌該名人士到地上，江永祥表示警方仍需要再跟進事件。

其後有記者指出，當時該名老婦並沒有與警員有任何實質身體碰撞，身旁亦有空間讓警員走過，江永祥回應說：「如果佢有任何不滿，可以按現有機制作出投訴。」當有記者再次問及事件，江永祥再說：「整件事係一啲無心情況下，發生咗一啲我哋唔想睇到嘅結果啦，我都冇乜補充。」他重申，任何人在警方行動中，由於與警員有身體碰撞而受傷，是警方不希望見到的。