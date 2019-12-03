【直播】網民快閃長沙灣「和你Lunch 」荃灣「和你貼」連儂牆

反修例風波持續，過去一個月均有網民於多區發起「和你Lunch」活動，於午飯時間高叫口號、舉起標語，表達訴求。有網民今（3日）繼續於各區發起「和你Lunch」、「和你貼連儂牆」行動，地點包括於長沙灣、葵涌、荃灣、觀塘等地。 《香港01》將直播各區情況。

【13:17】荔枝角：示威者在長沙灣廣場附近一帶遊行，期間曾在防暴警旁高呼「解散警隊、刻不容緩」口號，警員持圓盾戒備，只叫記者上行人路。其後示威者沿長順街遊行，呼籲附近市民加入。參與者由不足十人陸續增加至數十人，有穿校服中學生中途加入。

【13:05】荔枝角：在富臨外集合的示威者正式起步及高叫口號，有警員在旁觀察。

【13:00】 荃灣：有不少人趁午飯時間，前來連儂牆張貼便利貼，大部份學生，有人呼籲參加者戴上口罩。十名防暴警員一度在旁觀察，未見有所阻止。

【12:20】荃灣：有網民發起「荃灣連儂Lunch」街動，呼籲市民於午飯時間，在荃灣港鐵站外的連儂牆張貼便利貼，寫下訴求。現場所見，約有數人響應行動，張貼後便離去，附近暫未見有警員或警車戒備。約十名防暴警員於荃灣政府合署樓下戒備，未見截查任何人士。

【12:00】荔枝角：網民再次發起「和你Lunch」行動，集合地點定為長沙灣廣場二樓富臨漁港囍臨門酒家。網上有人呼籲參與者「記得提早拎飛同Book位」。在行動開始前，餐廳外雖未見人等位，但店內近乎坐滿，在長沙灣廣場對面馬路有一部警車停泊，有數名軍裝警員下車在附近巡視，但未見示威者聚集。