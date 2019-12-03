【香港航空危機】有旅保包港航「倒閉」　但不包「釘牌」

空運牌照局昨（3日）督促香港航空改善財政，否則撤銷牌照，本周六（7日）前會有決定。母公司海南航空昨晚發公告，獲國開行牽頭借出40億元人民幣，將用於「下屬航空公司經營支出」。但目前香港航空前景未明。 翻查資料，目前市面上旅遊保險保障範圍含有「航空公司倒閉」項目的三間公司，包括中國銀行保險、藍十字及立橋保險。當中立橋保險於今年2月已更改條款指明相關保障不適用於香港航空。記者以客戶身分向藍十字、中銀保險查詢，均獲告知目前有關保單的「航空公司倒閉」受保條款，未有特別排除香港航空，換言之，即香港航空萬一倒閉亦可索償，但兩間保險公司均指出條款列明是承包航空公司「倒閉」，並不包括任何航空公司「釘牌」情況。

空運牌照局12月2日表示，若香港航空未能於限期前按要求改善財政狀況，當局會取進一步行動，包括「釘牌」等。（資料圖片）

藍十字、中銀承保香港航空倒閉 但不包「釘牌」

藍十字於今年1月7日曾向合作商戶發出電郵指，由當日凌晨開始發出的新保單，當中將不適用於香港航空的客戶，直至另行通知。藍十字的「特別津貼—航空公司倒閉」適用於旅程延誤，指如受保人已繳付機票費用，而該航空公司在旅程展開前宣佈倒閉，可獲賠償因此而須購買替代交通票據的合理額外開支。記者致電客戶服務中心查詢，客戶服務主任指，已於9月23日更新有關保單，只要是全球保障「尊尚計劃」或「智選計劃」客戶，已將香港航空重新納入該項目的受保範圍，換言之，即香港航空萬一倒閉，亦可獲該項目賠償，但並不包括任何航空公司「釘牌」情況，對方指，「釘牌是未知會否恢復，但倒閉就是倒閉。」

至於中國銀行的「環宇智選旅遊保障計劃」，因香港旅遊業議會的註冊旅行社破產或航空公司倒閉，引致的旅程延誤或取消，都是保障項目及承保範圍，如因航空公司倒閉而取消旅程，視乎購買計劃類別，最高賠償額由3萬至5萬元。記者致電客戶服務中心查詢，對方指有關「航空公司倒閉」條款仍然生效，並無特別指明排除哪一間航空公司，但保單不包括「釘牌」，指出保單上無任何涉及「釘牌」的字眼，故不在保障範圍。

保險公司 港航倒閉 港航「釘牌」 其他航空公司倒閉 中國銀行保險 ✔ ✖ ✔ 藍十字 ✔ ✖ ✔ 立橋 ✖ ✖ ✔ 資料來源：保險公司條款

立橋旅保備忘錄列明排除香港航空

據立橋保險網頁，其旅遊保險保單，有航空公司倒閉的特別津貼項目，指如受保人已繳付機票費用，而該航空公司在受保人的旅程展開前宣布倒閉，受保人行程因而取消，都可獲賠償。不過，於今年2月2日起修訂，在備忘錄指明，該項目並不適用於香港航空乘客，11月5日以後簽發的新保單，依然在備忘錄指明，該保障項目並不適用於香港航空。