【逃犯條例】保安員認藏開山刀斧頭等　稱捱義氣為他人帶走候判

今年九月元朗衝突，26歲男保安被警方截獲時，身上懷有斧頭、軍刀及開山刀等物品，他今（3日）於屯門裁判法院承認一項藏有攻擊性武器罪。辯方求情時稱，被告參與集會時遭驅趕，有人叫他背走物品，他出於義氣而答應。他稱涉案刀劍不屬於被告，經檢驗後亦無發現有價值指紋。案件押至今月19日判刑，以索取背景報告，期間被告還押看管。

被告劉嘉駿在屯門法院，承認在9月21日的元朗衝突中，藏有斧頭及開山刀等物品。(資料圖片)

被告劉嘉駿，26歲，報稱保安員，被控在今年9月21日在元朗鳳琴街金龍樓地下，藏有一把黑色短劍、一把黑色斧頭、一把黑色軍刀及銀色開山刀。

曾在福建師範讀藝術

辯方求情時指，他於單親家庭成長，與母親及胞弟同住，其母為文員及患有糖尿病。他曾在福建師範大學就讀藝術系，但因家中經濟環境差而退學回港，其後曾在日本料理店工作，被捕前在半山區住宅地盤任職保安。

喜愛創作及寫作

辯方呈上兩本中學生作品集，稱劉在中學時熱愛創作及寫作，其作品收錄在該些書籍，希望之後能重拾學業及技能。他指被告坦白承擔後果，案件已令他一生抱憾。

求情聲稱物品不屬於他

他又稱涉案物品不屬於劉，他當日參與和平集會時突遭警方驅趕，期間有人叫他背走一些物品，他出於義氣答應。他被警方截停時，在尼龍袋及背包中尋獲斧頭、開山刀等，但他無意拿出來使用，涉案物品經檢驗後，亦無發現有價值指紋。

案件押至今月19日判刑，以索取背景報告，期間被告還押看管。

警察截查發現被告藏有武器

案情指，案發晚上9時45分，3名警員接獲電台通知，有人在元朗聚集及扔擲汽油彈。他們趕到金龍樓，發現約有百個示威者，被告與其餘兩人跑到附近遭警員截停。警員在被告背包及尼龍袋內尋獲斧頭、開山刀等物品，以及眼罩等裝備。被告警誡下否認控罪，翌日搜屋亦無發現可疑物品。

案件編號：TMCC1895/2019