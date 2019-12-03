【逃犯條例】200人「四順」遊行抗議警方　四架警車一道馬路戒備

區議會選舉上月24日舉行過後，反修例示威活動仍然進行。繼有網民今午發起「和你LUNCH」及連儂場行動後，有網民發起今晚在順利商場舉行「和你唱」活動。現場有數十人出席，部分人穿上黑衣及戴上面罩。 《香港01》將現場直播。

約200人今晚參加在「四順」舉行的晚間遊行。 （余俊亮攝）

順利商場對出馬路有4架警車戒備，示威者於行人天橋上對警員指罵。（黃金棋攝）

【22:25】順利商場內聚集市民大部分已散去，僅餘數日於「連儂牆」外。

【21:50】於順利商場外，有樓上住戶指罵於商場內聚集的市民，有遊行人士則以鐳射筆照射該名住戶。

【21:47】四駕警車駛離。再人居民擲下物品，但只擲中天橋頂部。

【21:42】商場對出馬路有四架警察停泊。車上有警員向示威者以強光照射，有示威者在行人天橋以鐳射筆照向警車，並向警方爆粗。

有順天邨居民在高空擲下不明液體，未有擲中任何人。（黃金棋攝）

【21:37】沿途地上有蛋殼，未知是否有人擲下。遊行人士已返回起點順利商場。

【21:22】由順利商場出發的市民途徑順天邨時，有住戶向遊行隊伍投擲不明液體，亦有住戶向樓下指罵，遊行人士未被液體淋到，惟不少人不滿，並向樓上罵「夠膽落嚟呀」。

【21:15】有住戶在單位內斥罵示威者叫口號，示威者用鐳射筆照向有關單位。

【21:12】一度有人指示前往新清水灣道另一面的順利紀律部隊宿舍，但其後龍頭轉往商場前進，沿途高喊斥罵警察口號。

【20:56】約十名在場人士帶領其他參加者，由順利商場步行往體育館方向。目測有約200人。

一批示威者引領參加者離開順利邨商場，前往體育館方向。（黃金棋攝）

【20:48】順利商場內平台位置亦有逾50人聚集。

【20:35】聚集的人愈來愈多，大部分人都戴上口罩。除唱歌外，亦有人舉起橫額，呼籲下周日（8日）參加民陣的人權日遊行。

【20:28】順利商場「和你唱」晚上約8半開始，約有近30人於商場內聚集，眾人高呼「光復香港 時代革命」等口號，又唱出《願榮光歸香港》。