空運危險品修例將於周五刊憲 　禁攜內置鋰電池智慧行李登機　

運輸及房屋局今（4日）表示，空運危險品修例將於周五（6日）刊憲，並於下周三（11日）提交立法會。運房局發言人指，國際民航組織新版本的《危險品安全空運技術指令》列明，除指明准許的危險品外，乘客、機組人員一律禁止攜帶危險品上機，包括內置鋰電池的智慧行李，法例將於明年1月31日開始生效。

運房局發言人表示，《2019年〈1995年飛航（香港）令〉（修訂附表16）令》及《2019年危險品（航空托運）（安全）規例（修訂附表）令》旨在把國際民航組織的最新規定納入本地法例。



發言人解釋，修定後的《技術指令》除指明准許的危險品外，乘客、機組人員一律禁止攜帶危險品上機，包括內置鋰電池的智慧行李。《技術指令》又修改了安全空運危險品的一些技術規定，包括某些危險品的分類、包裝、標記和標籤，如鋰電池不可與其他易燃物品一起包裝。



另外，新版本將危險品的定義，修訂為「能夠對健康、安全、財產或環境構成危害的物品或物質，而該等物品或物質已在《技術指令》的危險品清單臚列或按照該等指令分類」。發言人指，已就法例修訂建議諮詢航空業界，獲得業界普遍支持。



空運危險品包括爆炸品、壓縮氣體、易燃液體、易燃固體、氧化物質、有毒物質、有傳染性的物質、放射性物料和腐蝕性物質等。